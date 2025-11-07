立法院「NCC人事同意權」案投票 藍白聯手封殺4被提名人全遭否決

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院院會今（6）日上午進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，於上午10時26分開放投票、11時26分截止後隨即開票。在藍白均投下不同意票的情況下，根據立法院長韓國瑜宣布投票結果，行政院提名的4位人選全數未獲過半同意，確定遭到否決。

立法院長韓國瑜宣布國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案投票結果，蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯均4位被提名人沒人過關。(圖／國會頻道)

行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為國家通訊傳播委員會（NCC）委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

立法院院會今日上午進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票。(圖／國會頻道)

立法院院會今天上午針對4人的人事同意權案進行記名投票，投票時間從上午10時26分至上午11時26分，投票截止後便旋即開票。此次人事案原期望藉此補足NCC委員缺額，但因最終未能獲得朝野一致支持，4位被提名人都未通過同意門檻，即拿到全體立委過半數的57張同意票，因此全數遭封殺。

投票結束，議事人員準備開始計票。(圖／國會頻道)

據了解，今天共有110位立委領票，3位立委沒領票，分別是民進黨立委范雲、國民黨立委游灝、民眾黨立委林憶君。以致開票結果，蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯均獲得50張同意票、60張不同意票，未跨過全體立委過半數的57張同意票門檻，4位被提名人沒人過關。

議事人員進行計票。(圖／國會頻道)

在4位被提名人全遭否決後，NCC仍只能暫時維持現有3位委員運作。外界預期，行政院將需重新提名人選，並與立法院進行新一輪的朝野協商，才有機會將NCC委員4位缺額補足。

