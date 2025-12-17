立法、行政陷憲政僵局！他揭副署權真正意義

▲行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》，引各界譁然。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊，各界譁然。對此，前行政院長、現總統府資政謝長廷昨（16）日表示，行政院長卓榮泰犧牲為大局的勇氣值得肯定，立法院可以提倒閣，讓行政院長下台，總統也可以隨時撤換他，罵他是太上皇實在太誇大了。另外，誰也沒有想到政府有一天會陷入失能、有違憲爭議而憲法法庭又癱瘓的無解僵局。《憲法》保留副署權的好處在憲政實際運作中自然會慢慢顯化，即使原來設計是制衡總統，現在應該解釋成可以善用來平衡立法院的專橫，達到保護人民和維護民主體制的目的。

謝長廷昨發文直言，立法院是最高立法機關，要立什麼法律？通過或不通過什麼預算？似乎誰也沒有奈何。有人說《憲法》爭議應由憲法法庭審議，但在野立委有先見之明，實質上早巳經把憲法法庭癱瘓了。《憲法》是高度政治性的法律，既然不想在憲法法庭解決，就只能回到使用政治方式化解，

謝長廷表示，這個時候，卓榮泰院長不惜把烏砂帽拿在手上，貼出黑白的照片，對良心負責，拒絕副署「違憲誤國」的法律，並願承擔被倒閣或撤換的後果，這個政治決定是悲壯的，其犧牲為大局的勇氣，值得肯定。此作法也可為目前的政治僵局注入巨大的能量，讓癱瘓的政局又動起來，並可以爭取更多時間，方便各方善意和中道力量提出各種解決、協調或共生的方案，打開僵局，讓台灣可以繼續前進，這是值得肯定和高興的事情。

謝長廷批，至於什麼太上皇、毀憲云云的質疑根本不存在，在野陣營也有不少法律專家，應該是裝睡叫不醒罷了。立法院可以提倒閣，讓行政院長下台。總統也可以隨時撤換他，讓他下台，怎麼說是太上皇呢？有這樣的太上皇嗎？這未免太誇大了。

謝長廷解釋道，即使總統支持院長，不撤換他也還有倒閣手段，多數黨立委不敢提倒閣，說白一點，就是對自己的杯葛言行沒有信心得到人民支持，擔心國會被解散，再選會落選而已。這在日本內閣制的國家為常有現象，也是朝野制衡的設計。

謝長廷也提到，《憲法》的演進就像是有機體，要隨著憲政運作而成長。既然有「副署」規定，應該解釋為：是有意保留下來保護人民權利和維護民主體制的設計，這樣憲政才可以與時俱進的成長，達到人民權利保障書的根本目的。

謝長廷接著說，如把《憲法》規定解釋成什麼，修憲時疏忽忘了刪掉的贅文云云，那是妄自菲薄，無異把《憲法》和修憲先進當成笑柄。至於保留副署權有什麼好處？在憲政實際運作中自然會慢慢顯化，卓院長適時拒絕副署就是好例子。

謝長廷認為：「我們《憲法》的雙首長制，世界沒有先例，不能引用德國美國的例子硬套在自己頭上，我們和法國的制度也只是類似，並𣎴完全相同。在我們國家，立法院固然代表民意，但總統是人民直選，也有強大的民意基礎，對於立院濫權危害國家的法案，總統不能像美國總統拒絕簽署，也不能拒絕公佈，這樣的設計反而顯得不合理。」

謝長廷最後也表示，台灣的憲政運作，誰也沒有想到有一天會陷入政府失能，有違憲爭議而憲法法庭又癱瘓的無解僵局。所以《憲法》保留副署權的規定，即使原來是制衡總统的設計，現在應該解釋成可以善用來平衡立法院的專橫，達到保護人民和維護民主體制的目的。既然是依《憲法》第37條而行使，也沒有違憲問題，相信台灣失能的憲政僵局可以因此動起來。最後大家發揮智慧讓台灣憲政發展成為世界獨一無二的模範經驗。

