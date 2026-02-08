立百列管 超前部署防疫網

（圖／本報系資料照）

隨著全球交通與邊境交流日益頻繁，新興傳染病的威脅已無國界。衛生福利部疾病管制署預告，今年3月中旬將正式將立百病毒（Nipah Virus）列為第五類法定傳染病。這項決策並非為了製造恐慌，而是基於科學預警與提升全民防疫意識的「超前部署」，其目的是在病毒尚未進入社區前，先築起一張法律與制度的防疫網。

立百病毒是一種人畜共通疾病，其自然宿主為果蝠。最令人警惕的是其極高的致死率，根據世界衛生組織資料，感染者死亡率可高達40％至75％。回顧國際疫情，1998年馬來西亞首度爆發時，病毒主要透過中間宿主豬隻傳染給人；而近年在孟加拉與印度的流行，多與飲用受果蝠尿液污染的生椰棗汁，或密切接觸感染者有關。這些案例提醒我們，病毒的威脅不僅來自野生動物，也可能透過動物或人際接觸傳播。

臨床上，立百病毒感染初期症狀非特異，包括發燒與頭痛，容易與感冒混淆。然而，一旦病程進展為重症，可能在48小時內引發嚴重腦炎、抽搐，甚至昏迷。雖然其基本傳染數（R0）多低於1，傳播力不及新冠病毒，但在密切接觸或體液暴露的情境下，感染風險仍極高。

目前全球尚無核准的疫苗或特效藥，立百病毒感染的治療仍以支持性療法為主，包括呼吸道保護、控制腦壓（透過藥物與支持性措施降低腦水腫與代謝需求），以及必要時使用藥物處理抽搐。因此，將立百病毒納入法定傳染病至關重要；透過法源依據，政府可以建立長期追蹤與通報機制，並在必要時賦予強制力，對疑似個案進行隔離、採檢及限制出入境，確保風險能在制度內被精準截斷。

雖然台灣目前尚無確定病例，國內狐蝠檢測亦皆為陰性，但公衛體系已進入高度警戒。未來醫師若發現符合「腦病變、發燒、流行地區旅遊史」等通報條件的個案，需24小時內完成通報。疑似個案將優先收治於負壓隔離病房，照護人員須採取對於接觸、飛沫及氣膠等多重防護措施。

面對新興傳染病，超前部署的核心在於建立「標準作業程序」，讓公衛體系能即時截斷潛在火種。民眾無須過度焦慮，避免接觸野生動物、不生飲未經處理的植物汁液，水果食用前徹底清洗去皮，即可有效降低感染風險。

列管立百病毒，是為了將風險留在可控的制度中；而提前準備，則是為了守住社區的最後防線。透過專業防疫體系的嚴密把關與民眾理性配合，台灣的公共衛生安全將得以共同守護。（作者為屏東縣政府衛生局副局長）