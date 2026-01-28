立百病毒不用恐慌！醫：我們要擔心的是尾牙後的流感

記者李鴻典／台北報導

衛福部預計3月將立百病毒感染症列為第5類法定傳染病，因其死亡率可高達75%，疾管署長羅一鈞提醒，前往流行國家勿生飲椰棗樹汁，軟水果表面不完整也勿食用或打成果汁飲用。姜冠宇醫師則認為，立百病毒（nipah virus）不用恐慌，生飲生食被果蝠污染的水果、樹汁的居民，還有抽痰的醫護人員，這種超近距離情境才是危險；他表示，我們自己比較需要擔心的是尾牙後的流感，春節急診分流料敵從嚴喔！

羅一鈞說明立百病毒將列第五類法定傳染病。（圖／記者簡浩正攝影）

重症名醫陳志金則是撰文寫下，近期印度及孟加拉等地出現「立百病毒」(Nipah virus, NiV)疫情引起各國防疫單位的高度警覺。立百病毒是一種「人畜共通」(自然宿主是果蝠)的病毒，最早於 1998年在馬來西亞爆發時被發現。

這個新型病毒會引發立百腦炎，也會造成人類和其他動物（尤其以豬隻為主）交叉感染，嚴重的可引致死亡，致死率高達40%-75%。目前無特效藥物或疫苗，僅能採取支持性療法。

其命名來自爆發疫情的馬來西亞森美蘭州雙溪立百新村(Sungai Nipah)。陳志金醫師寫道，1998年10月，位於馬來西亞北部怡保地區的豬農陸續出現發燒、頭痛、噁心、四肢無力等症狀，因為症狀與日本腦炎相似，曾一度被誤以為是日本腦炎。後來發現，即使採取多項預防日本腦炎(蚊子傳染，不會直接人傳人)的措施，疫情仍無法控制，甚至蔓延至馬來西亞南部、新加坡和其他鄰近國家。馬來西亞政府於是向WHO尋求協助。

1999年3月馬來西亞森美蘭州雙溪立百新村（Sungai Nipah）爆發豬場及屠宰場工人腦炎死亡病例，此病原經澳洲及美國疾病控制與預防中心的專家確認後遂以第1個確定的病例發生地命名為立百病毒。此次疫情造成馬來西亞、新加坡及印尼將近300人感染病例，其中100多人死亡。此次疫情亦造成馬來西亞近900個豬場90多萬頭豬遭撲殺，對業界造成相當大的損失。

陳志金醫師說明，感染後常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、嘔吐，嚴重者會迅速發展為急性呼吸道感染或致命的腦炎（意識不清、抽搐、昏迷）。

台灣民眾應如何注意與預防？陳志金醫師說，目前尚無本土案例，民眾不必恐慌。如果要前往東南亞或南亞流行地區旅遊，應落實以下防護措施：

1.飲食安全：水果要徹底清洗與去皮，避免食用表皮破損或掉落在地上的水果。

2.禁食生食：避免飲用未經處理的生椰棗樹汁（Raw date palm sap），因為這常被蝙蝠唾液或尿液污染。

3.避免接觸感染源：遠離蝙蝠棲息地、養豬場或宰殺豬隻的場所。

4.避免接觸病畜分泌物（如豬、馬、狗等）。

5.勤洗手與衛生：使用酒精、肥皂或一般清潔劑即可。

6.人際防護：若家中有疑似感染者，應避免接觸其血液、體液或排泄物，並儘速就醫。

