立百病毒列五類傳染病 旅遊警示未拉高

印度立百病毒疫情，引發國際關注。由於它致死率近六成，台灣疾管署保持高度警戒，之前已預告會將立百病毒列為第五類法定傳染病，今天(1/27)也宣告預計於3月中正式列入。

什麼是第五類法定傳染病？醫師如發現符合通報定義的疑似個案，需在24小時內通報與採檢送驗，並將病人留置指定機構施行隔離治療。醫療人員照護疑似或感染立百病毒的病人時，也要採取標準防護措施、包括了接觸傳染、飛沫傳染，及空氣傳染等防護措施。提供您疾管署最新說明。

疾管署長 羅一鈞：「隨著我們台灣跟南亞，像是印度這些國家的交流，越來越頻繁，我們也不排除說，可能會有境外移入的病例，導致說我們國內照顧上的一些壓力，甚至導致院內感染，所以需要提早來做一些，準備跟因應。所以把它列為，第五類的法定傳染病。」

