印度爆立百病毒疫情 新加坡強化機場邊境防疫及疑似病例通報

印度日前爆發立百病毒疫情，引起亞洲多國關注。新加坡當局宣布，檢驗機構一旦發現確診或疑似病例，須立即通報疾管機關。機場將設置體溫篩檢站，針對從受影響地區入境的旅客進行體溫檢測，並向旅客發布健康提醒，如有身體不適應立即就醫。當局也將加強監測來自南亞國家的外籍移工，強化防疫工作。

印度出現立百病毒病例，新加坡為加強防疫，機場將設置體溫篩檢站，針對從受影響地區入境的旅客檢測體溫。圖為新加坡 樟宜機場一隅。（中央社）

新加坡傳染病管理局28日發布新聞稿表示，立百病毒（Nipah Virus, NiV）是一種接觸蝙蝠而傳播的病毒。新加坡自2011年起針對當地蝙蝠族群進行生物監測，迄今尚未發現該病毒。

據《聯合早報》等新加坡媒體報導，新加坡當局已宣布從多方面加強防疫，包括要求醫師及檢驗機構一旦發現確診或疑似立百病毒病例，須立即通報疾管機關；各級醫院及急診單位均接獲通知，對於疑似病例提高警覺，並向入境旅客發布提醒，如有身體不適等症狀應立即就醫。

新加坡機場也強化相關防護措施，將設置體溫篩檢站，針對從受影響地區入境的旅客檢測體溫。新加坡人力部則加強監測來自南亞國家的外籍移工，與基層醫療體系合作，加強防疫。

根據台灣衛生福利部疾病管制署資料，立百病毒感染症為人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠（狐蝠屬），可感染豬隻等中間宿主，再傳染給人類。傳播途徑主要分為動物傳人、食物傳播及有限的人傳人，含直接接觸病豬、食用受果蝠尿液或唾液污染的食物等，或經由密切接觸病人血液、體液、呼吸道分泌物導致感染。

至於立百病毒臨床症狀表現廣泛，包括無症狀感染、急性呼吸道症狀到致命性腦炎均可能發生，目前尚無核准的治療藥物或疫苗，世界衛生組織（WHO）資料顯示致死率約40%至75%。