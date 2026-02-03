立百病毒太凶！致死率上修達75%！羅一鈞親自說明傳染途徑及最新治療

疾病管制署昨（1/26）公布孟加拉與印度立百病毒疫情，原預估致死率為58%。但據世界衛生組織WHO與當地最新統計，立百病毒超凶險，致死率上修至40%～75%。疾管署緊急呼籲民眾，若前往流行地區旅遊，務必避免接觸蝙蝠、豬隻，且應禁止生飲椰棗樹汁。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，孟加拉自2001年起累計確診347例，其中死亡人數高達249人，整體致死率約71.8%。調查發現，當地約47%的感染者曾有生飲椰棗樹汁的暴露史，另有29%則源於人傳人途徑。疫情多好發於每年12月至隔年5月，與當地採集椰棗樹汁的季節高度吻合。

印度爆發醫護院內感染，源頭疑為生飲椰棗汁病患

印度疫情同樣令人憂心，今年年初西孟加拉州發生一起院內感染，共有5名醫護人員確診，目前2人仍在加護病房觀察，已匡列約100名接觸者。疫調追蹤發現，感染源可能是一名曾生飲椰棗樹汁、不幸於去年12月病逝的55歲女性。

椰棗樹和楓木一樣，其樹割開可以收集樹乳汁，其樹汁味道香甜，可直接食用或熬煮做成甜味劑，這種香甜味也一樣受果蝠喜愛，倘若果蝠已遭立百病毒感染又食用椰棗樹汁，人再生飲椰棗樹汁也可能受感染。

台灣列第五類法定傳染病，提前部署整治指引

疾管署署長羅一鈞宣布，已預告將立百病毒列為「第五類法定傳染病」。雖然自1998年發現病毒以來，尚無流行國輸出病例至非流行國的紀錄，且旅遊感染多僅限於當地國民，但隨著台灣與南亞、印度交流頻繁，仍需提早做好因應與邊境檢疫整備。

羅一鈞署長說明，現在立百病毒的傳染再生數（R0值）約在0.2到0.7之間，遠低於新冠病毒Delta或Omicron時期的數據。

這代表病毒引起大規模流行的風險很低，不過它最可怕的是致死率達75%非常高，而且過去沒有有效的治療藥物，目前最重要的任務是減少重症死亡與預防院內感染，並加強醫界通報與採檢機制，降低境外移入風險。

立百病毒症狀和傳染方式。

羅一鈞署長說明，所幸目前印度醫療單位正針對加護病房的醫護人員，投予實驗性的「瑞德西韋」進行治療。瑞德西韋在過去的猿猴實驗中顯示，具備預防立百病毒感染的潛力。

此外，過去研究也提及治療C型肝炎的藥物「雷巴威林」可能具有療效，由於台灣與各國經濟往來密切，無法排除會有境外移入來台，因此目前關於立百病毒的相關臨床指引，已由台大醫院等醫學中心研議中。

病毒存活期長達7天，酒精與肥皂是消滅關鍵

立百病毒的主要死因多為嚴重腦炎或肺炎，目前尚無正式核準的疫苗與藥物。預防關鍵在於避免接觸高風險媒介。除了蝙蝠與豬隻，流行區表皮不完整或掉落在地上的水果（如芒果）絕對不能食用，因為這些水果極可能曾被攜帶病毒的果蝠啃咬或吸食。

預防立百病毒法

研究顯示，立百病毒在溫暖潮濕環境下的水果或果汁中可存活3天，在椰棗樹汁中更可存活長達7天。不過，只要經過適當的加熱或滅菌處理，病毒就能被消滅。此外，由於立百病毒具有「外套膜」結構，民眾使用酒精、肥皂或一般清潔劑洗手，都能有效消除病毒威脅。

