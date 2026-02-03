立百病毒太凶！致死率上修達75%！羅一鈞親自說明傳染途徑及最新治療
疾病管制署昨（1/26）公布孟加拉與印度立百病毒疫情，原預估致死率為58%。但據世界衛生組織WHO與當地最新統計，立百病毒超凶險，致死率上修至40%～75%。疾管署緊急呼籲民眾，若前往流行地區旅遊，務必避免接觸蝙蝠、豬隻，且應禁止生飲椰棗樹汁。
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，孟加拉自2001年起累計確診347例，其中死亡人數高達249人，整體致死率約71.8%。調查發現，當地約47%的感染者曾有生飲椰棗樹汁的暴露史，另有29%則源於人傳人途徑。疫情多好發於每年12月至隔年5月，與當地採集椰棗樹汁的季節高度吻合。
看更多：死亡率58％！立百病毒襲印度，疾管署列第五類傳染病，印度旅遊別喝這種汁
印度爆發醫護院內感染，源頭疑為生飲椰棗汁病患
印度疫情同樣令人憂心，今年年初西孟加拉州發生一起院內感染，共有5名醫護人員確診，目前2人仍在加護病房觀察，已匡列約100名接觸者。疫調追蹤發現，感染源可能是一名曾生飲椰棗樹汁、不幸於去年12月病逝的55歲女性。
椰棗樹和楓木一樣，其樹割開可以收集樹乳汁，其樹汁味道香甜，可直接食用或熬煮做成甜味劑，這種香甜味也一樣受果蝠喜愛，倘若果蝠已遭立百病毒感染又食用椰棗樹汁，人再生飲椰棗樹汁也可能受感染。
台灣列第五類法定傳染病，提前部署整治指引
疾管署署長羅一鈞宣布，已預告將立百病毒列為「第五類法定傳染病」。雖然自1998年發現病毒以來，尚無流行國輸出病例至非流行國的紀錄，且旅遊感染多僅限於當地國民，但隨著台灣與南亞、印度交流頻繁，仍需提早做好因應與邊境檢疫整備。
羅一鈞署長說明，現在立百病毒的傳染再生數（R0值）約在0.2到0.7之間，遠低於新冠病毒Delta或Omicron時期的數據。
這代表病毒引起大規模流行的風險很低，不過它最可怕的是致死率達75%非常高，而且過去沒有有效的治療藥物，目前最重要的任務是減少重症死亡與預防院內感染，並加強醫界通報與採檢機制，降低境外移入風險。
羅一鈞署長說明，所幸目前印度醫療單位正針對加護病房的醫護人員，投予實驗性的「瑞德西韋」進行治療。瑞德西韋在過去的猿猴實驗中顯示，具備預防立百病毒感染的潛力。
此外，過去研究也提及治療C型肝炎的藥物「雷巴威林」可能具有療效，由於台灣與各國經濟往來密切，無法排除會有境外移入來台，因此目前關於立百病毒的相關臨床指引，已由台大醫院等醫學中心研議中。
看更多：流感K分支疫苗沒效？死亡風險增5倍？疾管署說真相 疫苗保命數據曝光
病毒存活期長達7天，酒精與肥皂是消滅關鍵
立百病毒的主要死因多為嚴重腦炎或肺炎，目前尚無正式核準的疫苗與藥物。預防關鍵在於避免接觸高風險媒介。除了蝙蝠與豬隻，流行區表皮不完整或掉落在地上的水果（如芒果）絕對不能食用，因為這些水果極可能曾被攜帶病毒的果蝠啃咬或吸食。
研究顯示，立百病毒在溫暖潮濕環境下的水果或果汁中可存活3天，在椰棗樹汁中更可存活長達7天。不過，只要經過適當的加熱或滅菌處理，病毒就能被消滅。此外，由於立百病毒具有「外套膜」結構，民眾使用酒精、肥皂或一般清潔劑洗手，都能有效消除病毒威脅。
看更多：一直咳是感冒還是流感？一張圖秒懂 症狀、治療、預防方法
◎ 圖片來源／丁彥伶攝．疾病管制署提供
◎ 諮詢專家／羅一鈞署長．郭宏偉主任
更多健康2.0報導
穿紅衣就開運？2026赤馬年「雙火疊加」穿錯恐犯口舌爆衝突
115年2月醫藥新制：1/31起提前領藥、六都UCC、癌症給付一次看
口罩竟會釋出塑膠微粒！恐傷腦心血管 2方法避免塑膠微粒吸入鼻腔
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
被爸爸害慘！13歲女童胃癌晚期「腹腔密密麻麻全腫瘤」 醫手術直嘆沒救
近日中國大陸河南省腫瘤醫院消化科接診了一名年僅13歲的女孩，經詳細檢查後，醫生確診其為胃癌晚期。當手術團隊嘗試進行手術時，卻不得不在打開腹腔後又將其關上，因為女孩體內已出現全身多發轉移，腹腔內密密麻麻佈滿大小不一的腫瘤，完全失去手術治療的可能。
30歲男早起如廁「1分鐘後猝死」 醫：3件事同時做...超危險
大陸河南一名30歲楊姓男子，1月30日早上8點多在家中如廁時突然倒地，經家人發現並緊急送醫後仍宣告不治。楊男的妻子透露，丈夫生前獨力照顧正在接受化療的公公及3名未成年子女，長期承受巨大壓力，如今驟然離世，讓全家陷入困境。
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。
謝金燕「兩個月天天吃火鍋」體重反而下降！ 曝進食訣竅：每天都吃得好開心
51歲的謝金燕長期維持緊實體態與凍齡外貌，經常在社群平台分享自拍與生活點滴。她昨（1）日在IG限時動態曬出體重計照片，只見數字顯示46.95公斤，再度引發粉絲關注。讓不少人意外的是，謝金燕坦言這樣的體態並不是靠節食維持，反而最近兩個月幾乎天天吃火鍋，體重不但沒有上升還下降！
「小胖老師」袁惟仁病逝 台東老家不設靈堂
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁，因跌倒導致腦溢血，臥床養病多年，二姊袁藹珍今（2）日證實離世，享年59歲。袁藹珍表示，台東老家不設置靈堂，待過完年後，將大體送往台北火化，與父親合葬。
中國女童大掃除後高燒17天 元兇是它
[NOWnews今日新聞]農曆春節前，許多人都會替家裡進行大掃除，但中國河南有名6歲女童，在協助家人清掃老家後，連續高燒17天，送到醫院才發現腦部出現20餘個坑洞，元兇是煙麴黴菌。綜合中港媒體報導，河...
別再沾沙茶醬！火鍋沾醬改加「5物」更香 營養師大讚：還抗發炎
冬天吃火鍋最暖胃，但不少人愛沾醬，恐增加健康負擔。功能醫學營養師呂美寶表示，吃火鍋時選擇優質蛋白質、大量蔬菜纖維，健康又增飽足感，但要特別注意沾醬，推薦可用蔥花、蒜泥、生辣椒等，來取代沙茶醬、醬油膏，避免吃進過量鈉與油脂。
皮蛇疫苗竟能預防失智！30萬人研究：風險降20％
刊登於國際頂尖期刊《細胞》的最新研究顯示，活性減毒帶狀疱疹疫苗具備預防失智症的潛力，接種者罹患失智症的機率可降低約20%，且對女性的保護效果更為顯著。這項由英國卡地夫大學、美國史丹佛大學與德國海德堡全球健康研究所組成的跨國團隊所進行的研究，分析了約30萬名英國威爾斯居民的健康紀錄。
袁惟仁病逝！醫揭「6招預防腦中風」 腰圍超過「1數字」最危險
資深音樂人袁惟仁2018年不慎摔倒，送醫後確診腦溢血（出血性中風），2年後再度跌倒後臥病在床，今（2）日家屬證實他病逝，享年57歲。衛福部指出，只要掌握六大原則，包括三餐定時、規律運動、控制體重等，就能有效降低罹患中風的風險。
女生最愛「光腿神器」穿出問題？28歲女「腿爆痛」就醫 醫示警：恐壓壞血管、私密處發炎
女生就算在寒冷的冬天也還是會想要穿著漂亮的短裙，而保暖與美觀兼具的「光腿神器」因能修飾腿型又具保暖效果，近年在市場上熱銷。不過，一名28歲上班族日前因長時間穿著過緊的加厚膚色褲襪，出現雙腿痠麻疼痛送醫，經診斷發現與衣物壓迫血管與神經有關，案例也引發醫師對緊身穿著健康風險的提醒。
漢他病毒釀大白肺「致死率9成」 醫：易誤認感冒、台灣不可能僅1例
台北市大安區日前一名70多歲男性感染漢他病毒死亡，引發各界關注此一疾病的威脅性。胸腔科醫師蘇一峰指出，漢他病毒病情惡化至出現「大白肺肺炎」時，大概有8、9成的機率會死亡，患者將出現呼吸衰竭等嚴重症狀。
以為脹氣竟是胃癌！男不菸不酒 醫揪「元凶」：它恐躲藏30年
平時注重健康，又不菸不酒，沒想到竟罹癌。胃腸肝膽科醫師林相宏分享，一名60歲糖尿病患者，血糖控制良好，某次接受胰臟癌篩檢，意外發現3公分「分化不良型胃癌」，患者提到，平時並未感覺胃部不適，頂多是有時脹氣，更加提醒健康檢查的重要性。
大S逝世1年「日韓疫情再拉警報」！醫：出國換方式感染病毒
女星大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲，消息震撼外界，也讓S媽承受難以承受的喪女之痛。重症科醫師黃軒也示警，不少民眾規劃前往日本、韓國或東南亞國家度假，不過出國不代表風險降低，「只是換了一種感染病毒的方式」，旅途中仍須留意各地常見傳染病。
很多人吃錯！葡萄護心腦、降膽固醇 研究：「1吃法」最健康
葡萄富含多種營養成分，有助於心臟與大腦健康。腎臟科醫師江守山指出，研究發現，葡萄含有超過1600種化合物，包括抗氧化劑與多酚類物質，有助於心血管功能、改善血液循環等。另外，營養師高敏敏建議，葡萄要連皮帶籽一起吃，能夠攝取最多抗氧化營養素。
早餐最怕清淡！醫揪3種「NG內容」：牛奶＋蛋也中鏢
現代人認為清淡飲食較健康，但醫師黃軒表示，早餐千萬不能清淡，早餐最怕的不是吃油，而是該啟動的系統沒被啟動。很多人早餐「吃得太乖」，導致膽囊不敢動、代謝整天卡關。
確診到離世僅5個月！女星不捨摯愛食道癌受苦 醫：存活率10%
美籍媒體人兼演員莫雷羅伯遜(Molly Robertson)於2025年8月確診食道癌，癌細胞後續轉移至肝臟，從發現病灶到離世僅短短5個月時間。莫雷羅伯遜的妻子、日本實力派女星池田有希子在社群平台X上悲痛表示，摯愛離世的過程「如此倉促，令人心碎到幾乎站不住」。她透露，莫雷羅伯遜在人生最後時刻食慾盡失，唯一能夠入口的食物只有冰棒。秀傳醫院指出，食道癌第4期患者的5年存活率低於10%，治療方式以緩解症狀、提升生活品質為主。
心律不整中風、心梗高危 高壓電場消融一勞永逸
好醫師新聞網記者邱秉維／新竹報導 圖：中醫大新竹醫院內科部長林圀宏醫師（左）、心臟內科賴緯聰醫師（右）／中醫大新竹醫院提供 一名45歲女性患者，七年來有反覆胸悶、胸痛症狀，在他院醫
清淡早餐反而傷身？醫師點名3地雷組合 「牛奶加蛋」竟上榜
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導台灣早餐選擇豐富，許多民眾為了健康，常會選擇看似清淡或單純的飲食搭配。然而重症科醫師黃軒近日在社群平台分享了一...
不必天天1萬步！間歇式健走每周累積1小時 增肌力降三高
走路成為運動顯學，不少人為維持體能，以「每天1萬步」的目標。不過，日本運動生理學專家指出，如果是優閒的散步，即使日行萬步也沒有太大成效，而是快慢交替的「間歇快走」，對提升體能、改善高血壓及預防認知症的
葡萄是新一代超級食物！含1600種化合物、護腦又保心血管
根據研究顯示，葡萄內含超過1600種化合物，對心血管具有保護作用，還能調整血脂，並有益於大腦、皮膚、腸道及眼睛健康，腎臟科醫師江守山則表示，葡萄堪稱新一代超級食物。營養師高敏敏也指出，各種顏色的葡萄品種當中，紅葡萄不僅熱量最低，抗氧化能力也最為強大。