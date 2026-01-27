立百病毒將列第五類法傳 致死率高無藥物

▲疾管署例行疫情記者會，有左至右分別為疾管署疫情中心主任郭宏偉、疾管署發言人林明誠、疾管署署長羅一鈞、疾管署防疫醫師阮志翰。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 印度西孟加拉州近期傳出立百病毒疫情，衛福部疾管署經考量國際間持續有立百病毒感染症疫情發生及評估其致死率、發生率與傳播速度等危害風險程度，疾管署16日起預告將「立百病毒感染症（Nipah Virus Infection）」列為第五類法定傳染病，預計3月中正式列入，以加強系統預警、因應未來可能疫情。

1998年立百病毒在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡也曾出現疫情。近年病例主要發生於孟加拉及印度，其中孟加拉疫情具季節性，通常發生在12月至隔年5月，與果蝠（狐蝠屬）活動及飲用生椰棗樹汁等暴露因素相關，惟該國去年8月首次在南部波拉島檢測到感染病例後，疫情有從季節性向全年化、從局部向全國擴散的趨勢。

孟加拉國64個縣，已有超過35個縣曾記錄過感染病例；印度疫情則原先集中於南部喀拉拉州，感染多源於接觸受污染的水果，或是在醫療機構中發生的人傳人（院內感染），且病例主要是小規模社區發生疫情，非持續性大規模流行。但近期疫情發生於東部的西孟加拉州，截至1月25日累積報告5例確定病例，其中2例病況嚴重

疾管署長羅一鈞說，印度立百病毒感染疑似是12月因為護理人員曾經照顧過一名55歲女性，有出現疑症狀後死亡。當地衛生單位前往個案家疫調發現，發病前有生飲椰棗樹汁，採檢蝙蝠跟椰棗樹汁後，9隻蝙蝠有1支驗到抗體，椰棗則都是陰性，懷疑傳染途徑是經由蝙蝠跟椰棗，並由個案帶進醫院；醫院目前沒有其他死亡個案。印度當益醫院投以實驗性瑞德西韋治療。

羅一鈞表示，去年9月已經在準備將立百病毒納入法定傳染病，並且委託國內醫學中心成立特殊病源照護中心，目前由台大醫院研究整治指引中。另在基本再生數R0值（只要超過1就會持續傳播，甚至引起大流行），目前立百病毒為0.2至0.7之間，造成大流行風險低，但是因為致死率高並每上沒有核准藥物，加上不排除境外移入病例，仍需要提早準備跟因應。

▲立百病毒簡介。（圖／疾管署提供）

立百病毒感染症為人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠（狐蝠屬），並可感染豬隻等中間宿主，再傳染給人類。傳播途徑主要分為動物傳人、食物傳播以及有限的人傳人三類，包含直接接觸病豬、食用受果蝠（狐蝠屬）尿液或唾液污染的食品等，或經由密切接觸病人的血液、體液、呼吸道分泌物造成感染。

立百病毒臨床症狀表現廣泛，包括無症狀感染、急性呼吸道症狀到致命性腦炎均可能發生。WHO資料顯示致死率約40%-75%，並世界衛生組織（WHO）評估孟加拉、印度及鄰近地區仍有持續發生風險，惟全球風險仍屬低度。

疾管署指出，現行已將立百病毒感染症列為法定傳染病之國家包含日本、新加坡、南韓、泰國及印度等國，我國踐行預告程序後，預計於3月中正式列為第五類法定傳染病，醫師如發現符合通報定義之疑似個案，應於24小時內於傳染病通報系統（NIDRS）通報與採檢送驗，並將病人留置指定隔離治療機構施行隔離治療。

▲立百病毒簡介。（圖／疾管署提供）

疾管署已於今日發布致醫界通函，提醒醫師詢問旅遊史，於法定傳染病預告期間，醫師如發現住院病人具立百病毒感染症流行地區（孟加拉、印度喀拉拉州及西孟加拉州）之旅遊史、且有發燒、抽搐、腦部影像學檢查異常等腦病變症狀，合併腦病變（意識改變≧24 小時或人格改變）或運動失調，在排除其他病毒性腦炎診斷後，可於傳染病通報系統（NIDRS）之「重點監視項目」項下通報「立百病毒感染症」並採檢送驗。

疾管署提醒，為減少受感染的風險，建議民眾避免前往立百病毒流行地區，如前往流行疫情區域，應維持良好個人衛生，避免接觸蝙蝠與豬隻，或接觸可能被蝙蝠污染的環境與物品，並應避免飲用生椰棗樹汁及食用受污染水果。

