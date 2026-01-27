立百病毒無疫苗、沒特效藥 疾管署：台大正研擬診治指引

疾管署長羅一鈞(左)說明立百病毒疫情最新評估。(記者侯家瑜攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕印度近期爆發立百病毒疫情，我國疾管署長羅一鈞表示，印度5例皆屬院內感染，病毒可能源自蝙蝠污染椰棗樹汁，目前患者均存活，部分重症使用瑞德西韋治療。立百病毒尚無疫苗，致死率高但R0值低，不易大流行。我國已提前布局，委託3家醫學中心成立特殊病人照護中心，並由台大研擬相關診治指引，同時強化邊境與醫療端警戒。

羅一鈞說明，近期印度西孟加拉州的5起病例，皆屬院內感染，患者為醫護人員。疫調發現，疑似最早感染源可能是一名55歲女性，曾於去年12月因不明原因住院並死亡，生前曾生飲椰棗樹汁。衛生單位後續在其住家周邊採集蝙蝠與椰棗樹汁檢體，於蝙蝠身上檢出立百病毒抗體，推測病毒可能經由蝙蝠污染食物後傳人，再帶入醫院造成群聚感染。

廣告 廣告

目前印度通報的5名醫護人員均無死亡病例，其中2名重症患者在加護病房接受實驗性治療，並投予瑞德西韋。羅一鈞表示，動物實驗顯示瑞德西韋具預防效果，當地已有初步治療指引。我國自去年起委託3家醫學中心成立特殊病人照護中心，並請台大醫院研擬診療與實驗性治療指引，以備未來出現病例時可使用實驗性療法，除了瑞德西韋外，用來治療C肝的雷巴威林也曾被提到可能有效。

目前全球尚無核准的立百病毒治療藥物或疫苗，致死率約落在40%至75%之間，死因多為嚴重腦炎或肺炎。雖然病毒的傳染力不高，根據長期研究，其基本傳染數(R0值)約介於0.2至0.7，低於1，代表不易造成大規模流行，但一旦感染後病情凶險，因此仍需高度警戒。

羅一鈞強調，立百病毒自1998年被發現以來，尚未出現由流行國家輸出至其他國家的案例，旅遊感染也僅限當地居民，國人因旅遊而感染並帶回國內的風險極低，民眾無須過度恐慌。

在邊境與醫療端的因應上，疾管署將維持既有機場發燒篩檢措施，若發現有發燒症狀的入境旅客，將詢問旅遊史並視情況採檢。同時也已發函醫界，提醒醫師於預告期間，如遇具流行地區旅遊史、出現腦炎或重症症狀的住院病人，可依規定通報並送驗。

【看原文連結】

更多自由時報報導

印度立百病毒致死率達75％ 台灣提前防堵「3月列法定傳染病」

印度立百病毒如何預防？疾管署：表皮破損、掉地上的水果別吃

美國正式退出WHO 川普政府霸氣曝理由：世衛假裝台灣不存在！

痛批南韓國會延宕！ 川普突宣布：關稅15％提高至25％

