立百病毒疫情可控？印度公布196人篩檢結果

[NOWnews今日新聞] 印度西孟加拉邦（West Bengal）近期確診2例立百病毒（Nipah Virus）病例，並隔離一百多名接觸者，亞洲各國紛紛提高戒備，印度衛生部門今（28日）表示，他們已確保「及時控制」疫情，並公布196人的篩檢結果。

根據美聯社報導，印度當局表示，在確認東部西孟加拉邦出現兩起病例後，已成功控制立百病毒疫情。與此同時，數個亞洲國家已加強對自印度入境旅客的健康檢查與機場監測措施。

印度衛生部週二表示，自去年12月以來共發現兩起立百病毒病例，所有已辨識出的接觸者均已接受隔離與檢測。衛生部未公布患者的詳細資料，但稍早指出已追蹤196名接觸者，且檢測結果全數為陰性。

印度衛生部表示，「目前情勢正持續受到監控，所有必要的公共衛生措施均已到位。」

立百病毒是一種可經由動物傳人的病毒，於1990年代在馬來西亞首次被發現，主要透過果蝠、豬隻以及人與人之間的接觸傳播。目前尚無疫苗可預防該病毒，感染後可能引發高燒、抽搐與嘔吐等嚴重症狀。現階段唯一的治療方式為支持性療法，以控制併發症並減輕患者不適。

根據世界衛生組織（WHO）資料，立百病毒的致死率約介於40%至75%之間，遠高於新冠病毒。

目前印度以外地區尚未通報任何立百病毒病例，但多個亞洲國家仍出於預防考量，在機場實施或加強篩檢措施。這些安全措施是在印度早期媒體報導病例激增後推出的，但印度衛生當局表示，相關數據「屬於揣測且並不正確」。

