中央社

立百病毒疫情國際關注 印度不見緊張氣氛 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

多國關注印度立百病毒（Nipah Virus）疫情，疫區西孟加拉（West Bengal）首府加爾各答（Kolkata）多數民眾無戴口罩等防疫作為。（民眾提供）

中央社記者李晉緯新德里傳真 115年1月29日

立百病毒疫情國際關注 印度不見緊張氣氛 多國關注印度立百病毒（Nipah Virus）疫情，疫區西 孟加拉（West Bengal）首府加爾各答（Kolkata）多數 民眾無戴口罩等防疫作為。 （民眾提供） 中央社記者李晉緯新德里傳真 115年1月29日
立百病毒疫情國際關注 印度不見緊張氣氛 多國關注印度立百病毒（Nipah Virus）疫情，疫區西 孟加拉（West Bengal）首府加爾各答（Kolkata）多數 民眾無戴口罩等防疫作為。 （民眾提供） 中央社記者李晉緯新德里傳真 115年1月29日

其他人也在看

自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變

台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。

中時財經即時 ・ 4 小時前發表留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光　網酸：連自家車都不開

國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光　網酸：連自家車都不開

國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前發表留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」　1部位出問題病況曝光

10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」　1部位出問題病況曝光

藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前發表留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！

2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！

農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」

唐綺陽談星私廚 ・ 1 小時前發表留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現　還打算離開美國

安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現　還打算離開美國

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。

太報 ・ 4 小時前發表留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現　遭爆將離開美國移居海外

裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現　遭爆將離開美國移居海外

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前發表留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極　網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮

習近平壓不住了？五大戰區表態兩極　網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮

中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前發表留言
中國人不去日本玩　京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」

中國人不去日本玩　京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」

中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。

鏡報 ・ 1 天前發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框　下半身失蹤優雅穿搭成焦點

許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框　下半身失蹤優雅穿搭成焦點

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...

FTNN新聞網 ・ 3 天前發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命

威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命

威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命

EBC東森新聞 ・ 23 小時前發表留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到　「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級

還沒冷完！下波強冷空氣這天報到　「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級

氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前發表留言
劉德華「隱婚20年」心酸內幕曝光　向太揭遭持棍圍堵！朱麗蒨竟曾躲車底

劉德華「隱婚20年」心酸內幕曝光　向太揭遭持棍圍堵！朱麗蒨竟曾躲車底

香港天王劉德華在演藝圈屹立超過40年，與老婆朱麗蒨於2008年在美國祕婚，2人鶼鰈情深，育有1女，如今小公主也已12歲，而當年紅透半片天的劉德華，隱婚多年，背後竟是有祕辛。

鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前發表留言
【重磅快評】賴清德終於准辭 陳菊卻沒帶走一絲榮光

【重磅快評】賴清德終於准辭 陳菊卻沒帶走一絲榮光

監察院長陳菊病假撐了400天，昨天終於請辭獲准。總統賴清德說陳菊第一時間就提辭呈，但他認為復健後有機會重回崗位，後來因復...

聯合新聞網 ・ 2 小時前發表留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光　「浴巾包頭」刷牙超有生活感

影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光　「浴巾包頭」刷牙超有生活感

[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...

FTNN新聞網 ・ 1 天前發表留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆　蔣萬安回敬1句話記者也笑了

卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆　蔣萬安回敬1句話記者也笑了

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前發表留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎

威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎

威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。

自由時報 ・ 1 天前發表留言
蔡英文醞釀回鍋？媒體人爆：賴清德很害怕

蔡英文醞釀回鍋？媒體人爆：賴清德很害怕

[NOWnews今日新聞]前立委蔡正元近日拋出震撼說法，直指前總統蔡英文即便卸任，仍牢牢掌握民進黨關鍵影響力，甚至不排除在2028年再度出馬，屆時恐怕重演「蔡賴大戰2.0」的權力對決。相關說法也引發政...

今日新聞NOWNEWS ・ 37 分鐘前發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復

Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復

藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前發表留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友

曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友

資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。

自由時報 ・ 2 天前發表留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了

聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了

晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。

Yahoo股市 ・ 5 小時前發表留言