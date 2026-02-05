立百病毒納入法定傳染病！疾管署提醒醫療與民眾強化防疫措施

面對高致死率且具人畜共通風險的病原體，提前納入監測與法制管理，是公共衛生風險治理中不可或缺的專業判斷。

作者/林招煌





疾管署將立百病毒列為第五類法定傳染病，致死率高達 40～75%，可經果蝠或豬傳人。醫療人員與民眾須提高警覺，掌握早期通報、隔離與防護策略，做好防疫準備。



疾病管制署（以下簡稱疾管署）日前公告，已自 1 月 16 日起預告，將「立百病毒感染症（Nipah Virus Infection）」列為第五類法定傳染病，預計完成行政預告程序後，最快於 3 月正式上路。此舉引發醫界高度關注，主因在於立百病毒具有極高致死率、潛在的人畜共通傳播風險，以及一旦爆發便難以控制的公共衛生衝擊。

什麼是立百病毒（Nipah Virus）？

立百病毒為一種隸屬於副黏液病毒科（Paramyxoviridae）的 RNA 病毒，最早於 1998 年在馬來西亞被發現。該病毒屬於人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠（狐蝠屬），亦可透過豬隻等中間宿主傳播給人類。

三大主要傳播途徑

動物傳人：接觸受感染的果蝠、病豬或其分泌物 食物傳播：食用遭果蝠尿液或唾液污染的水果、椰棗汁等 有限人傳人：在密切接觸下，透過血液、體液或呼吸道分泌物傳播，常見於醫療照護場域

致死率高達 40～75％，遠高於多數病毒感染

根據世界衛生組織（WHO）與多起國際疫情資料顯示，立百病毒感染症的致死率介於 40％ 至 75％ 之間，視疫情型態、醫療資源與病毒株而定，為目前人類已知最致命的病毒性傳染病之一。

存活者中，仍有相當比例出現：

腦炎後遺症

認知功能障礙

癲癇與長期神經學併發症

臨床表現：從類流感到致命腦炎

立百病毒潛伏期約 4～14 天，最長可達 45 天。初期症狀並不特異，容易被忽略：

發燒、頭痛、肌肉痠痛

噁心、嘔吐、腹瀉

隨後可能快速惡化為：

急性腦炎

意識障礙、抽搐

昏迷，甚至呼吸衰竭

目前尚無特效抗病毒藥物或核准疫苗，臨床治療以支持性療法為主，凸顯「及早通報、及早隔離」的重要性。

為何台灣必須提前納管？醫學與防疫的雙重考量

疾管署指出，雖然台灣目前尚未出現本土病例，但基於以下三大原因，提前列管具有高度必要性：

國際旅遊與區域疫情風險升高：立百病毒曾在南亞、東南亞多次造成群聚感染，台灣與疫區往返頻繁。 高致死率、有限人傳人能力：一旦進入醫療或家庭照護場域，恐形成隱性擴散。 提前建立通報與隔離法源依據：納入第五類法定傳染病後，可即時啟動通報、疫調與防疫指揮機制。

給醫療人員與民眾的實務提醒

醫療端

對有疫區旅遊史、動物接觸史之腦炎患者提高警覺

強化標準防護措施，特別是在急診與加護病房

民眾端

避免食用來源不明、未清洗的生鮮水果

前往疫區避免接觸蝙蝠、病豬或其排泄物

有發燒與神經症狀應主動告知旅遊與接觸史

將立百病毒感染症納入法定傳染病管理，並非基於即時疫情壓力，而是源於對其高致死率、神經侵襲性及潛在人際傳播風險的科學評估。在全球人畜接觸與跨境流動日益頻繁的背景下，公共衛生的核心價值不在於回應已發生的危機，而在於於風險仍可控之際，先行建立監測、通報與應變的制度基礎。這正是防疫專業判斷與長期風險治理的具體實踐。





