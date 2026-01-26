立百病毒納第5類傳染病 感染症狀與預防方式一次看

什麼是立百病毒？

立百病毒（Nipah Virus，NiV）為副黏液病毒科（Paramyxoviridae）亨尼帕病毒屬（Henipavirus）的病毒，主要宿主是狐蝠科的果蝠，但也會引起人畜共通疾病。1998年在馬來西亞發現首例人類感染案例，因此以首個確定病例的發生地進行命名。

根據疾管署資料，全球迄今已累計超過750例立百病毒確診病例，致死率約58%。近年病例主要發生於孟加拉及印度，其中孟加拉疫情具季節性，通常發生在每年12月至隔年5月，主要與狐蝠活動及飲用生椰棗樹汁等暴露因素相關；印度疫情多集中於南部喀拉拉邦，且部分與院內感染有關，近期則於西孟加拉邦爆發疫情。

我國第5類傳染病規定為何？

衛福部依《傳染病防治法》，將傳染病以致死率、發生率及傳播速度等危害程度，由最嚴重到最輕微分為第1類至第5類，並針對各分類制定不同的處置方式。

目前第5類傳染病中，還有黃熱病、MERS、伊波拉病毒等，依法需於發現疑似病例後的24小時內完成通報，並在指定機構進行隔離治療；若患者不幸身亡，則需在24小時內入殮火化。

立百病毒的傳染方式？

立百病毒可透過狐蝠及豬隻傳染給人類，人類多數是直接接觸生病豬隻，或經由呼吸道飛沫、接觸生病動物之口鼻分泌物或其組織所感染。

此外，人類若誤食遭狐蝠尿液、唾液污染的水果或生椰棗汁等，也可能導致感染；若家人、照護者、社區接觸者與醫療人員曾近距離接觸患者的體液、分泌物或排泄物，也可能威此遭到感染。

患者會出現哪些症狀？

疾管署資料指出，感染立百病毒的臨床症狀差異大，從無症狀感染到急性呼吸道疾病、致命性腦炎等都有。

患者通常會在發病後3至14日內出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐與喉嚨痛等症狀，隨後可能進展為頭暈、嗜睡、意識改變及其他急性腦炎的神經學徵象。部分患者甚至可能出現肺炎與嚴重呼吸系統併發症，如急性呼吸窘迫症候群（ARDS）。

若患者病情發展為重症，常發生腦炎與癲癇的症狀，且可能在24至48小時內迅速惡化並導致昏迷。

如何治療與預防？

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，目前立百病毒並無有效的抗病毒藥物，大部分國家都是採用支持性的療法，最好是預防勝於治療。

疾管署副發言人林明誠說明，立百病毒的宿主果蝠主要是透過「椰棗」傳播病毒，提醒民眾前往印度西孟加拉省、喀拉拉邦或孟加拉等疫情流行地區時，應避免食用或飲用未煮熟的「椰棗」和「椰棗樹汁」，或是食用可能遭果蝠污染的水果。

至於是否可生飲椰子汁，疾管署表示，椰子外層被硬殼包覆，果蝠很難污染椰子水，只有在極端情況下，才可能發生剖開椰子後才遭果蝠污染的情況，實際上也還沒有出現過相關案例。

此外疾管署也建議民眾，若前往疫情流行區域時，應避免接觸蝙蝠與豬隻、避免進入蝙蝠棲息區域，或是接觸可能被其排泄物污染的環境與物品；若購買當地水果，則應徹底清洗與去皮後再食用。

