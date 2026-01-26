立百病毒納第5類傳染病 感染症狀與預防方式一次看
什麼是立百病毒？
立百病毒（Nipah Virus，NiV）為副黏液病毒科（Paramyxoviridae）亨尼帕病毒屬（Henipavirus）的病毒，主要宿主是狐蝠科的果蝠，但也會引起人畜共通疾病。1998年在馬來西亞發現首例人類感染案例，因此以首個確定病例的發生地進行命名。
根據疾管署資料，全球迄今已累計超過750例立百病毒確診病例，致死率約58%。近年病例主要發生於孟加拉及印度，其中孟加拉疫情具季節性，通常發生在每年12月至隔年5月，主要與狐蝠活動及飲用生椰棗樹汁等暴露因素相關；印度疫情多集中於南部喀拉拉邦，且部分與院內感染有關，近期則於西孟加拉邦爆發疫情。
我國第5類傳染病規定為何？
衛福部依《傳染病防治法》，將傳染病以致死率、發生率及傳播速度等危害程度，由最嚴重到最輕微分為第1類至第5類，並針對各分類制定不同的處置方式。
目前第5類傳染病中，還有黃熱病、MERS、伊波拉病毒等，依法需於發現疑似病例後的24小時內完成通報，並在指定機構進行隔離治療；若患者不幸身亡，則需在24小時內入殮火化。
立百病毒的傳染方式？
立百病毒可透過狐蝠及豬隻傳染給人類，人類多數是直接接觸生病豬隻，或經由呼吸道飛沫、接觸生病動物之口鼻分泌物或其組織所感染。
此外，人類若誤食遭狐蝠尿液、唾液污染的水果或生椰棗汁等，也可能導致感染；若家人、照護者、社區接觸者與醫療人員曾近距離接觸患者的體液、分泌物或排泄物，也可能威此遭到感染。
患者會出現哪些症狀？
疾管署資料指出，感染立百病毒的臨床症狀差異大，從無症狀感染到急性呼吸道疾病、致命性腦炎等都有。
患者通常會在發病後3至14日內出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐與喉嚨痛等症狀，隨後可能進展為頭暈、嗜睡、意識改變及其他急性腦炎的神經學徵象。部分患者甚至可能出現肺炎與嚴重呼吸系統併發症，如急性呼吸窘迫症候群（ARDS）。
若患者病情發展為重症，常發生腦炎與癲癇的症狀，且可能在24至48小時內迅速惡化並導致昏迷。
如何治療與預防？
林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，目前立百病毒並無有效的抗病毒藥物，大部分國家都是採用支持性的療法，最好是預防勝於治療。
疾管署副發言人林明誠說明，立百病毒的宿主果蝠主要是透過「椰棗」傳播病毒，提醒民眾前往印度西孟加拉省、喀拉拉邦或孟加拉等疫情流行地區時，應避免食用或飲用未煮熟的「椰棗」和「椰棗樹汁」，或是食用可能遭果蝠污染的水果。
至於是否可生飲椰子汁，疾管署表示，椰子外層被硬殼包覆，果蝠很難污染椰子水，只有在極端情況下，才可能發生剖開椰子後才遭果蝠污染的情況，實際上也還沒有出現過相關案例。
此外疾管署也建議民眾，若前往疫情流行區域時，應避免接觸蝙蝠與豬隻、避免進入蝙蝠棲息區域，或是接觸可能被其排泄物污染的環境與物品；若購買當地水果，則應徹底清洗與去皮後再食用。
更多公視新聞網報導
印度爆立百病毒致死率達58% 疾管署：將列為第5類法傳
其他人也在看
致死率58%！印度爆發「立百病毒」 疾管署預告列第5類法定傳染病
印度日前出現立百病毒病例，引發泰國等周邊國家緊張。立百病毒是一種人畜共通傳染病，自然宿主為狐蝠，病毒可透過動物等途徑傳染給人類。若食用遭帶病毒果蝠污染的水果或椰棗汁等，也可能感染此病毒，且目前尚無抗病台視新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
印度爆發立百病毒！疾管署發二級警戒 列第5類傳染病
印度日前爆發立百病毒個案，疾管署副署長林明誠今天表示，國內雖尚無立百病毒感染個案，但已對印度喀拉拉邦等區域發布二級旅遊警戒，同時，預告將立百病毒列為與流感相同的第五類法定傳染病，預計3月17日正式上路。該病毒宿主為蝙蝠，傳播途徑包括有限的人傳人，因部分個案「食用受污染椰子汁」後感染，提醒民眾盡量避免食用生冷食物。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
蝙蝠又傳致命病毒！無疫苗、特效藥 孟加拉爆「尼帕」致死率破七成、醫護陷昏迷
[Newtalk新聞] 印度西孟加拉邦近日已證實爆發「尼帕病毒」（Nipah virus）疫情。根據《NEXTA TV》與《獨立報》報導，截至 1 月 24 日，已有 5 例確診個案，其中包括醫師與護士在內的 3 名醫護人員受感染。由於該病毒目前尚無疫苗或特效藥，且具備高度致命性，目前印度當局已緊急隔離近百人。 據《NEXTA TV》指出，一名護理師在治療出現嚴重呼吸道症狀的患者時意外染疫，目前已陷入昏迷。根據英國政府與《人民報》的最新追蹤，確診的 5 名病例中，兩名護理師的病況極為危重。 為了防堵疫情外溢，當局已追蹤約 180 名接觸者。據《獨立報》報導，目前已有約 100 人被安置在隔離區，其中包括 20 名高風險接觸者。專家憂心，尼帕病毒在印度主要是透過蝙蝠傳染給人類，且具備人傳人的能力，防疫形勢極度嚴峻。 尼帕病毒被世界衛生組織列為重點監控病原。根據最新疫情報告證實，該病毒的死亡率介於 40% 至 75% 之間，遠高於一般的流行性感冒。 《NEXTA TV》分析指出，感染尼帕病毒後的症狀從無症狀、嚴重呼吸道併發症到腦炎（腦部炎症）不等。最棘手的是，目前全球尚未研發出針對該病毒的新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
立百病毒將列第5類法定傳染病 QA一次看
（中央社記者沈佩瑤台北25日電）衛福部預告修正「傳染病分類及第4類與第5類傳染病之防治措施」草案，新增立百病毒為第5類法定傳染病。目前台灣尚無立百病毒通報個案，中央社整理相關QA，協助民眾掌握重點。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
剴剴案劉姓保母姊妹遭判重刑 二審1/27宣判
保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉嫌虐死一歲男童「剴剴」（化名）案，一審國民法官法庭認定兩人以虐取樂，惡性重大等，分別判決無期徒刑、18年徒刑。經上訴，二審由台灣高等法院審理，日前辯論終結，將於1月27日宣判。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 8則留言
印度接連爆立百病毒 疾管署警戒要求通報
印度近期爆發立百病毒個案，疾管署25日表示，國內雖尚無病例，但已預告將立百病毒列為與流感同等級的第五類法定傳染病。立百病毒傳播途徑包括有限的人傳人，因部分個案食用受汙染椰棗汁後感染，疾管署提醒民眾若前往流行地區，應避免生飲或食用受汙染的水果。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 27則留言
尾牙想摸大獎！ 專家曝「5撇步」 強運招財一把抓
尾牙想摸大獎！ 專家曝「5撇步」 強運招財一把抓EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
致死率近6成！「立百病毒」疫情延燒，疾管署緊急列為第五類傳染病
國際傳染病疫情再拉警報！印度東部西孟加拉邦近日爆發立百病毒（Nipah Virus，NiV）群聚感染事件，引發全球關注。疾管署對此不敢大意，已於1月16日預告修...早安健康 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
（專題）賈永婕背景超炸！記者、演藝圈到台北101董座 「職涯硬闖跨界」人生逆襲上位
美國傳奇攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）以「零防護、無繩索」赤手攀登台北101，在全球直播見證下成功登頂震撼國際，也讓台灣地標再次站上世界舞台。這場高度曝光的國際行動背後，台北101董事長賈永婕全程投入規劃與執行，隨著事件引發各界關注，她從記者、演藝圈一路跨界走來，最終坐上台北1自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
金價狂飆破5000美元還會漲？專家預估最新價格
金價狂飆破5000美元還會漲？專家預估最新價格EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 1則留言
春節長照必要服務不中斷 衛福部提醒提早預約
（中央社記者曾以寧台北26日電）農曆春節將至，為讓失能民眾及家庭照顧者可以在年節期間持續獲得長照必要服務，衛生福利部提醒民眾，年節期間有需求者可按照各縣市政府規定事前預約長照服務，使服務不中斷。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
澎湖丁香魚驗出鎘超標 主婦聯盟中壢站遭查獲
食品藥物管理署公布最新市售食品重金屬監測結果，「台灣主婦聯盟生活消費合作社(中壢站)」販售的「澎湖丁香魚」遭檢出重金屬鎘含量達0.07mg/kg，超出法定標準0.05mg/kg。同時，食藥署針對國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業者進行稽查，發現3件產品標示違規、2家業者未依規定設置衛生管理人員。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
威力彩連26槓 下期頭獎飆7.7億 1/26中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩第115008期今晚開獎，第一區中獎號碼為08、03、32、26、12、38，第二區中獎號碼為04。派彩結果，頭獎槓龜，連26槓，下期（29日）頭獎獎金上看7.7億元。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo即時新聞 ・ 16 小時前 ・ 10則留言
減肥1天吃1餐體脂竟飆57%！營養師揭易犯錯誤
生活中心／杜子心報導許多人想到減肥第一件事就是少吃，甚至乾脆一天只吃一餐，希望用最快速度瘦下來，但這樣真的有效嗎？一名雙寶媽為了減重，長期把熱量壓在800大卡以內，整天只吃一大盆生菜沙拉搭配一塊雞腿肉，完全不碰澱粉與油脂，自律到極限，沒想到站上體脂機一測，體脂率竟高達57%，身體超過一半都是脂肪，讓她當場崩潰。營養師陳冠蓉分享，現在不少人不是靠極端飲控，就是跟風打瘦瘦針，但其實吃得太少，反而更容易瘦錯方向，變成體重不重、體脂卻超高的「泡芙人」。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 1則留言
大腸癌連年高發！大腸直腸外科權威王照元示警：每32分鐘就1人罹癌，45歲起篩檢才能真正救命
大腸癌長年名列台灣最常見癌症之一，許多人直到便血、排便習慣改變才驚覺不對勁，但往往已錯過最佳治療時機。 由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目 《百大醫言堂》，最新一集邀請到高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長、大腸直腸外科權威王照元，來解析大腸癌常見症狀及治療方式。 王照元指出，大腸癌的威脅不是近年才出現，在疫情之前就已連續多年位居癌症發生率前段班，甚至平均每32分鐘就有1人罹患大腸癌，顯示這不是個別事件，而是全民都該正視的健康危機。幸福熟齡 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
立百病毒致死率近6成！疾管署將列法定傳染病 旅遊避吃這些食物
印度近日傳出立百病毒（Nipah virus）疫情，不僅出現確診病例，甚至波及醫護人員，研判為有限度人傳人情形，引發國際高度關注。衛福部疾管署今表示，目前仍維持印度喀拉拉州旅遊疫情警示為「第二級：黃色注意」，並已預告將立百病毒感染症列為第五類法定傳染病，提醒民眾出國旅遊時，應避免食用生冷食物，尤其是可能受果蝠汙染的水果與新鮮椰棗樹汁。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
印度爆致死率 58％「立百病毒」，疾管署籲前往疫區避免生食椰棗、椰棗樹汁
印度日前爆發立百病毒疫情，初步研判為有限度的人傳人疫情。疾管署副署長林明誠表示，目前維持印度喀拉拉邦旅遊警示為「第二級：...Heho健康網 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
印度立百病毒引關注 疾管署列為第五類法定傳染病
【記者黃泓哲／台北報導】印度近期出現立百病毒（Nipah virus）確診病例，引發國際關注。疾管署今表示，目前針對印度喀拉拉州仍維持「第二級：黃色注意」旅遊警示，同時已預告將「立百病毒感染症」列為第5類法定傳染病。疾管署提醒，立百病毒感染初期症狀與流感相似，有些人可能沒有症狀，有些則出現發燒、頭痛、肌肉痠痛或急性呼吸道症狀，民眾務必提高警覺。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
LIVE／民眾黨哪招？自提軍購特別條例 民進黨團15時記者會回應
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德提出未來8年投入1.25兆國防特別預算，而行政院也提出國防特別條例，但至今藍白立委已多次在立法院程序委員會將其封殺外，民眾黨立院黨團今（26）日下午2時30分還召開記者會宣布自提白營版本的軍購特別條例。對此，民進黨立院黨團也將在下午3時召開「是民眾黨版的軍購條例？還是淘寶版的拚多多條例？」記者會回應，現場最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》直播。民視 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
300萬台人注意！醫曝「它」最能預防糖尿病：不是飲食
台灣糖尿病患人數恐超過300萬，何種生活方式最能降低胰島素抗性，備受關注。醫師王介立表示，對於糖尿病患者，最有效且有效降低胰島素抗性的方法，不是飲食，而是運動。他表示，人在進食後、胰島素濃度上升時，血糖會優先導向先前活動過的肌肉組織以回補肝醣，且此效果能持續好幾個小時。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 8則留言