立百病毒致死率最高逾7成 疾管署：赴流行區避吃這些食物

【健康醫療網／記者林則澄報導】台灣與東南亞等國往來頻繁，「立百病毒感染症（Nipah Virus Infection）」不可輕忽！世界衛生組織（WHO）資料顯示，該病致死率約40至75%，且目前尚無核准的治療藥物或疫苗。衛生福利部預計3月將該病列為第五類法定傳染病，疾病管制署提醒民眾若有前往印度喀拉拉州、西孟加拉州和孟加拉等流行區旅遊，應避免接觸蝙蝠與豬隻，或接觸可能被蝙蝠污染的環境與物品，並應避免飲用生椰棗樹汁及食用受污染水果。

立百病毒人畜共通 果蝠是自然宿主、可經豬傳人

疾管署官網資訊說明，立百病毒感染症為人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠（狐蝠屬），並可感染豬隻等中間宿主，再傳染給人類。傳播途徑主要分為動物傳人、食物傳播及有限的人傳人3類，包含直接接觸病豬、食用受果蝠（狐蝠屬）尿液或唾液污染的食品等，或經由密切接觸病人的血液、體液、呼吸道分泌物造成感染，而臨床症狀表現廣泛，包括無症狀感染、急性呼吸道症狀到致命性腦炎均可能發生。

▲疾管署解答何謂立百病毒感染症。（圖／疾管署提供）

防疫重點是避暴露 生野棗樹汁、破損水果別碰

疾管署羅一鈞副署長強調，立百病毒致死率高，目前尚無核准的治療藥物或疫苗，因此預防重點仍是「避免高風險暴露」，民眾若前往流行地區，應維持良好個人衛生，除了不要飲用生野棗樹汁外，也要避免接觸蝙蝠和豬隻，及其他可能被蝙蝠污染的環境與物品，若看到芒果等水果表面破損、疑似被蝙蝠啃咬或掉地裂開，也不要撿來食用或打成果汁。他也引述研究指出，在潮濕溫暖環境下，立百病毒可能在水果或果汁中存活約3天，在野棗樹汁中可到7天，但只要適當加熱或滅菌就可降低風險。

▲疾管署解答立百病毒感染症的預防方法。（圖／疾管署提供）

孟加拉病例多在12月至隔年5月 出現全年化跡象

疾管署疫情中心郭宏偉主任指出，監測資料顯示立百病毒於1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡也曾出現疫情，近年病例主要發生於孟加拉及印度，其中孟加拉疫情具季節性，通常發生在12月至隔年5月，與果蝠（狐蝠屬）活動及飲用生椰棗樹汁等暴露因素相關，但該國去年8月首次在南部波拉島檢測到感染病例後，疫情有從季節性向全年化、從局部向全國擴散的趨勢，該國64個縣，已有超過35個縣曾記錄過感染病例。

印度西孟加拉州院內感染 5例確診、匡列百名接觸者

至於印度疫情則原先集中於南部喀拉拉州，感染多源於接觸受污染的水果，或是在醫療機構中發生的人傳人（院內感染），且病例主要是小規模社區發生疫情，非持續性大規模流行，但近期疫情發生於東部的西孟加拉州，截至1月25日累積報告5例確定病例，其中2例病況嚴重，已匡列約100名接觸者。

羅一鈞署長引述外媒報導時說，印度院內感染的疫調資訊顯示，一名疑似為感染個案的55歲女子，去年12月曾住進同一家醫院，且由最早發病的2名護理人員照護，後續不幸死亡。當地衛生單位到她家中詢問後，家屬回憶她在發病前曾飲用生野棗樹汁，疫調機關也在該女子住家周圍採檢9隻蝙蝠及24件與野棗樹汁相關檢體，其中一隻蝙蝠驗到立百病毒抗體，野棗樹汁檢體則均為陰性，但疫調機關仍懷疑她可能先因野棗樹汁暴露發病，再把病毒帶入醫院，造成醫護人員感染。

疾管署：民眾做好防疫措施 不必過度恐慌

由於印度疫情仍侷限在同一家醫院的醫護人員，家戶或社區也未發現其他病例，羅一鈞署長表示，疾管署會持續觀察是否出現社區流行或社區傳播，再評估是否有必要調整旅遊疫情警示，另自1998年立百病毒現蹤以來，並未出現流行國家輸出病例到非流行國家的案例，旅遊感染的案例也多限於當地居民，國人雖不需過度恐慌和擔憂，但前往流行地區仍應做好防疫措施，若有疑慮可至疾管署全球資訊網「立百病毒感染症」專區了解相關資訊，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

