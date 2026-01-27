立百病毒致死率最高75% 台灣防堵列我國第五類法傳

印度近期爆發的「立百病毒感染症」疫情引發各國關注，疾管署長羅一鈞今天(27日)表示，立百病毒引發大流行的風險很低，且迄今無流行國家輸出病例的案例，但由於立百病毒致死率高達40%至75%，加上近年我國與南亞等流行國交流頻繁，因此，疾管署已發布預告，預計3月中正式列入我國第五類法定傳染病，以加強系統預警。

印度近期爆發「立百病毒感染症」疫情，引發各國關注，截至1月25日已累積5例確診病例。疾管署長羅一鈞27日在例行疫情記者會中表示，這5例為同一家醫院的醫護人員，經當地疫調，研判應是一名55歲疑似感染立百病毒的女性傳給院內醫護人員，目前疫情並未再擴大，其中2例個案在加護病房治療中，投予瑞德西韋進行實驗性治療。

廣告 廣告

羅一鈞指出，1998年在馬來西亞首次發現人類感染立百病毒案例，隔年新加坡亦曾出現疫情，近年病例主要發生於孟加拉及印度。羅一鈞也說明，立百病毒感染症為人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠，並可感染豬隻等中間宿主，再傳染給人類。傳播途徑主要分為動物傳人、食物傳播以及有限的人傳人三類，包含直接接觸病豬、食用受果蝠尿液或唾液污染的食品等，或經由密切接觸病人的血液、體液、呼吸道分泌物造成感染。臨床症狀表現廣泛，包括無症狀感染、急性呼吸道症狀到致命性腦炎均可能發生。

羅一鈞表示，立百病毒感染症的R0值(基本傳染數)介於0.2至0.7之間，引發大流行的風險很低，但因為致死率高達40%至75%，且無核准的疫苗或藥物可使用，加上近年台灣與印度等南亞國家交流益趨頻繁，不排除可能出現境外病例，因此疾管署已於1月16日發布預告，預計3月中正式將「立百病毒感染症」列為我國第五類法定傳染病。

羅一鈞強調，世界衛生組織(WHO)評估孟加拉、印度及鄰近地區仍有持續發生「立百病毒感染症」的風險，但全球風險仍屬低度，且至今從未傳出任何流行國家輸出病例的案例，他呼籲民眾不用恐慌。他說：『(原音)那旅遊感染立百病毒的案例也都僅限於這個當地國的這些國民而已，並沒有說有其他國家的民眾去旅遊而感染到立百病毒這樣的案例，所以我們雖然還是照樣來提醒民眾前往這個流行地區要注意防範，特別是不要去生飲這個椰棗樹汁，不過其實會感染、然後把病毒帶回來的這樣的風險，評估還是相當的低，所以我們還是特別呼籲大家不需要恐慌，不需要過度的擔憂。』

羅一鈞建議民眾避免前往立百病毒流行地區，若前往流行疫情區域，應避免接觸蝙蝠與豬隻或可能遭其污染的環境與物品，並避免飲用生椰棗樹汁及食用受污染水果。

羅一鈞指出，疾管署自2000年起即已建置立百病毒檢測能力，並與農業部共同透過多元管道監測，迄今均無國內確診人類或動物病例。疾管署已於27日發布致醫界通函，提醒醫師詢問旅遊史，並維持邊境發燒檢疫措施。疾管署也已於今年委託台大醫院制定立百病毒診治指引，研議實驗性治療藥物。(編輯：沈鎮江)