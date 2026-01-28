立百病毒致死率達75% 亞洲多國機場急篩檢「實施健康申報」

世界衛生組織列為十大重點疾病的「立百病毒」(Nipah virus)疫情在印度西孟加拉省爆發，已造成5例確診，其中一名護理人員病況危急正在加護病房救治。由於該病毒致死率最高達75%且目前無專門疫苗或藥物可醫治，亞洲多國已啟動邊境防疫措施，我國衛生單位也擬將其列為「第五類法定傳染病」。

泰國政府已在曼谷與普吉等三座國際機場，對來自西孟加拉省的入境旅客實施健康申報與篩檢；尼泊爾也加強卡特曼都機場及與印度接壤的陸路監測。（示意圖／Pixabay）

根據《BBC》報導，本月初西孟加拉省巴拉瑟德市(Barasat)一間私立醫院傳出多名醫護人員感染立百病毒，約110名相關接觸者目前正接受隔離觀察。儘管目前除印度外尚未傳出其他國家確診病例，但該病毒具備極高的人際傳播潛力，已引發亞洲鄰國警戒。

泰國政府已在曼谷與普吉等三座國際機場，對來自西孟加拉省的入境旅客實施健康申報與篩檢；尼泊爾也加強卡特曼都機場及與印度接壤的陸路監測。我國疾管署正研議將立百病毒納入「第五類法定傳染病」，在台灣防疫體系中，第五類是指新興或罕見傳染病，一旦納入將要求醫療機構即時通報，並由中央啟動更嚴密的管控措施與因應方案。

立百病毒是一種人畜共通傳染病，該病毒致死率高達75%，目前尚無疫苗或特效治療方法。（示意圖／Pixabay）

立百病毒被世界衛生組織(WHO)列為優先處理疾病，重要性與武漢肺炎、茲卡病毒相當。該病毒主要透過果蝠或豬隻等動物傳染給人類，亦可經由受汙染食物或人傳人方式擴散。專家警告，立百病毒的潛伏期約4至14天，且全球至今尚無核准的疫苗，致死率介於40%至75%之間。

感染初期症狀包括發燒、頭痛及肌肉痛，但在嚴重個案中，可能迅速演變為致命的腦炎。立百病毒於1998年在馬來西亞首次被發現，當時造成上百人死亡並撲殺百萬頭豬隻。近年來，孟加拉與印度喀拉拉省亦多次爆發疫情，2018年甚至出現19例個案中17人喪命的慘況。隨著跨國旅遊頻繁，各國公衛體系不敢掉以輕心。

