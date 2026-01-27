立百病毒致死率達75%沒有藥醫！武漢研究所「認發現有效藥物」真相曝

國際中心／綜合報導

疾管署今（27）日指出，鑑於國際間持續出現立百病毒感染案例，且該病毒具備高致死率、一定傳播風險與潛在擴散速度，經整體風險評估後，為強化防疫應變能力、降低對國人健康的威脅，已自1月16日起預告，規劃將「立百病毒感染症（Nipah Virus Infection）」納入第五類法定傳染病。未來可透過法定通報機制，提升預警效能、動員醫療與防疫資源，及早因應可能出現的疫情。中國武漢病毒研究所近期在國際期刊發表研究成果，證實口服核苷類藥物VV116對立百病毒具有顯著的抗病毒活性。

因應國際疫情風險 立百病毒預告納第五類法傳

國際研究新突破 口服藥物VV116展現抗病毒潛力

在防治研究方面，中國科學院武漢病毒研究所近期於國際期刊《Emerging Microbes & Infections》發表最新研究成果，指出口服核苷類藥物VV116對立百病毒具有明顯抑制效果。研究團隊由肖庚富、張磊砢、單超等研究人員，聯合上海藥物研究所及旺山旺水生物醫藥股份有限公司共同完成。

研究顯示，VV116不僅在實驗中展現抗病毒活性，也被評估具備臨床應用潛力，未來可望作為醫護人員、實驗室工作者等高風險族群的預防性用藥，亦可能成為面對立百病毒疫情時的即用型治療選項，為這類高致死性新興傳染病帶來新的防治希望。

中國科學院武漢病毒研究所近期於國際期刊發表最新研究成果，指出口服核苷類藥物VV116對立百病毒具有明顯抑制效果。示意圖非關本新聞事件（圖／民視資料照）





立百病毒來源與傳播方式一次看

疾管署說明，立百病毒感染症屬於人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠（狐蝠屬），病毒可透過豬隻等中間宿主再傳染給人類。傳播途徑主要包括動物傳人、食物污染，以及有限度的人傳人。常見感染情境包含接觸病豬、食用遭果蝠尿液或唾液污染的食物，或因密切接觸病患血液、體液及呼吸道分泌物而感染。臨床表現差異極大，從無明顯症狀、急性呼吸道不適，到嚴重腦炎甚至死亡皆有可能。

立百病毒感染症介紹。（圖／疾管署提供）

疫情分布演變 孟加拉、印度持續列高風險

根據疾管署監測資料，立百病毒於1998年首次在馬來西亞出現人類感染案例，翌年新加坡亦曾通報疫情。近年病例則多集中於孟加拉與印度，其中孟加拉疫情具有明顯季節性，多發生於每年12月至隔年5月，與果蝠活動及飲用生椰棗樹汁等因素密切相關。

值得注意的是，孟加拉在2025年8月於南部波拉島首次發現病例後，疫情出現由季節性轉為全年化、由局部擴散至全國的趨勢，目前全國64個縣中，已有超過35個縣曾出現感染紀錄。印度方面，過往病例多集中於南部喀拉拉州，主要為小規模社區感染或醫療院所內傳播，但近期疫情已擴及東部西孟加拉州，截至1月25日累計通報5例確診，其中2例病況嚴重。

尚無核准疫苗或藥物 致死率最高達七成

疾管署指出，目前全球尚未有經核准的立百病毒疫苗或專用治療藥物。世界衛生組織（WHO）資料顯示，立百病毒感染致死率約落在40%至75%之間。WHO也評估，孟加拉、印度及周邊地區仍存在持續發生疫情的風險，但就全球整體而言，風險仍屬低度。

3月中正式列管 疑似病例24小時內須通報

疾管署表示，現已有日本、新加坡、南韓、泰國及印度等國，將立百病毒感染症納入法定傳染病管理。我國完成預告程序後，預計於3月中旬正式列為第五類法定傳染病。未來醫師如發現符合通報定義的疑似個案，須於24小時內透過傳染病通報系統（NIDRS）進行通報，並完成採檢送驗，病患也需留置於指定隔離治療機構接受隔離照護。

降低感染風險 疾管署籲避免接觸蝙蝠與病源環境

最後，疾管署呼籲，為降低感染立百病毒的可能性，民眾應盡量避免前往疫情流行地區；如確有需要前往，務必落實個人衛生習慣，避免接觸蝙蝠或可能遭蝙蝠污染的環境與物品，同時避免飲用生椰棗樹汁及食用可能受污染的水果。相關防疫資訊可上疾管署全球資訊網「立百病毒感染症」專區查詢，或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）諮詢。

原文出處：立百病毒「致死率達75%」沒有藥醫！武漢病毒研究所「認發現有效藥物」真相曝光

