立百病毒致死率高 預告將納第五類法定傳染病

疾病管制署考量國際間持續有立百病毒感染症疫情發生及評估其致死率、發生率與傳播速度等危害風險程度，為維護國人健康，降低疾病威脅，自1月16日起預告將「立百病毒感染症」列為第五類法定傳染病，以加強系統預警、提升國民防疫意識、迅速動員資源及妥適因應未來可能疫情。

立百病毒感染症為人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠，並可感染豬隻等中間宿主，再傳染給人類。疾管署長羅一鈞表示，WHO資料顯示致死率約40%至75%，並評估孟加拉、印度及鄰近地區仍有持續發生風險，惟全球風險仍屬低度，以傳染再生數為R0來說，立百病毒從1999年到現在的觀察，R0值介為0.2至0.7之間，R0值低於1，會造成流行或大流行的風險低。

署長羅一鈞提醒民眾，前往流行地區要注意防範，不要生飲椰棗樹汁，不過其實感染帶回來臺灣的風險相對低，因此要特別呼籲大家，不需要恐慌也不需要過度擔憂，列為第五類法定傳染病是為了提前來做好相關的因應準備。

疾管署提醒，為減少受感染的風險，建議民眾避免前往立百病毒流行地區，如前往流行疫情區域，應維持良好個人衛生，避免接觸蝙蝠與豬隻，或接觸可能被蝙蝠污染的環境與物品，並應避免飲用生椰棗樹汁及食用受污染水果。