立百病毒致死率75％！台「3月列法定傳染病」

印度近期爆發立百病毒，因此疾管署在16號預告，將把「立百病毒感染症」列為第五類法定傳染病。對此疾管署長回應，立百病毒造成大流行的風險低，但致死率高達百分之75，目前也沒有核准藥物可以治療，加上台灣與南亞交流頻繁，可能有境外移入病例。

印度近期爆發立百病毒，目前累積5例確診病例，因此衛福部針對這病毒，27號就召開記者會說明。

疾管署長羅一鈞：「在發病前是有生飲生椰棗樹汁，而且疫調團隊也有在他家周圍採撿9隻蝙蝠，還有24個椰棗樹汁相關檢體。」

根據外媒報導，懷疑這個案是由蝙蝠及椰棗樹汁為傳染途徑，再加上立百病毒致死率高達百分之75，目前也沒有核准治療藥物或疫苗，加上台灣與南亞交流頻繁，不排除有境外病例，現在也被列為第五類法定傳染病。由於立百病毒感染症為人畜共通傳染病，因此提醒前往疫區國家旅遊，不要生飲椰棗樹汁，以免被感染。

