立百病毒致死率75%「無藥醫」！醫曝9症狀 曾釀大群聚百人死亡

記者蔣季容／台北報導

羅一鈞說明立百病毒將列第五類法定傳染病。（圖／記者簡浩正攝影）

印度近期爆發「立百病毒」，疾管署預計3月中將其列為第五類法定傳染病。感染科醫師提醒，立百病毒第一次大群聚曾釀300人感染，其中100人死亡，提醒民眾到高風險國家旅遊，切記不吃生食、不吃掉落地面的水果、水果食用前須去皮。

立百病毒首次大群聚 曾釀100人死亡

感染科醫師李韋辛在臉書表示，1998年在馬來西亞發現人類感染立百病毒案例，1999年在馬來西亞、新加坡發現首次人類和豬隻群聚感染。回溯第一次記載的大群聚，主要是蝙蝠傳染給豬隻，豬隻傳染給附近工作的人類。其中約300人感染，100多名患者死亡。

李韋辛提到，立百病毒主要分布於東南亞、南亞、南太平洋區域、澳洲，而發生過群聚的地點主要是集中東南亞和南亞；此次爆發群聚的是印度喀拉拉州。

立百病毒傳染方式與臨床症狀。（圖／疾管署提供）

立百病毒傳播源及傳染途徑

李韋辛指出，立百病毒傳播源主要為果蝠，可直接傳播人，或傳染給中間宿主動物（例如豬、馬、羊、狗），再傳染給人。人類可能吃到果蝠污染的食物而被傳染；人類間也可互相傳染（親密家人、醫療人員等）。台灣境內雖然有台灣狐蝠，但根據目前疾管署資料，檢測皆是陰性，無須擔心；而台灣目前也無境外或本土確診案例。

立百病毒有什麼症狀？

李韋辛說明，立百病毒潛伏期4至14天，急性期症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、嘔吐、頭痛等；嚴重症狀有頭暈、昏睡、癲癇、昏迷。若癲癇發作後，約24至48小時陷入昏迷，死亡率達40至75％。

李韋辛提醒，注意衛生習慣，不吃生食、不吃掉落地面的水果、水果食用前須去皮。另外避免食用當地特有、未經消毒處理過的椰棗樹汁。旅遊期間避免到有蝙蝠和豬隻的環境，飲食前務必用肥皂或洗手乳洗手。

立百病毒感染症介紹與預防方法。（圖／疾管署提供）

印度爆院內感染

疾管署署長羅一鈞表示，目前掌握這一波發生在印度西孟加拉的疫情，5例都是院內感染醫護人員，疫情溯源到一位55歲住院死亡女性生前曾飲用過生椰棗樹汁，懷疑個案可能經由蝙蝠跟椰棗樹汁的傳染途徑，發病後再把病毒帶進醫院裡面，傳染給相關醫護人員。

立百病毒目前無藥醫、無疫苗

羅一鈞提到，立百病毒感染症目前尚無核准之治療藥物或疫苗，不過印度個案目前有使用新冠藥物瑞德西韋作為實驗性療法，另外C肝藥物雷巴威林都是研究顯示可能對立百病毒有效的藥物。疾管署已經請國內3家特殊病原照護中心之一的台大醫院負責研議國內立百病毒的診治指引。

