立百病毒致死率75%！網急問「這2種食物能吃嗎？」醫解答了

生活中心／巫旻璇報導

近期印度出現立百病毒感染症（Nipah virus）疫情，引發外界關注。世界衛生組織（WHO）指出，該病毒致死率約40%至75%，我國疾管署也已預告，將立百病毒感染症列為第五類法定傳染病。對此，小兒科醫師傑登透過社群平台說明，整理出民眾最容易誤會的三大重點，強調「看完其實不用太恐慌」。

致死率高但不易傳播 屬高度監測疾病

傑登指出，立百病毒屬於人畜共通傳染病，感染後症狀差異大，輕者可能出現發燒、頭痛或呼吸道症狀，嚴重時則可能引發步態不穩、腦炎、抽搐與意識改變。雖然WHO資料顯示其致死率偏高，但病毒傳播力並不強，各國目前採取的是「高度監測」策略，而非全面恐慌性防疫。

廣告 廣告





立百病毒致死率75%！網急問「這2種食物能吃嗎？」醫列3重點解答了

疾管署介紹立百病毒感染症。（圖／疾管署提供）









立百病毒致死率75%！網急問「這2種食物能吃嗎？」醫列3重點解答了

疾管署介紹立百病毒感染症。（圖／疾管署提供）













台灣目前仍是「零病例」

傑登強調，截至目前為止，台灣無論在人類或動物身上，皆未出現立百病毒確診病例。此次列入第五類法定傳染病，主要目的在於提前防範與監測，並不代表國內已有疫情流行。

不會像COVID-19或流感大流行

針對民眾擔心是否會出現大規模社區傳播，傑登直言可能性不高。他表示，立百病毒確實存在人傳人的案例，但通常需長時間、非常密切的接觸，多半發生於家庭照護或醫療院所環境，目前並無證據顯示能在社區中快速擴散。

椰子汁、豬肉仍可安心食用

在飲食方面，傑登指出，立百病毒的主要自然宿主為果蝠，感染多與直接接觸果蝠唾液或尿液有關，例如食用遭污染、未清洗的水果。流行病學調查顯示，孟加拉疫情中約47%的感染者，曾飲用「生椰棗樹汁」。他特別澄清，防疫資料中提到的「椰棗汁」，指的是未經處理、直接從椰棗樹幹割取的生樹汁，果蝠可能會接觸並造成污染，與市售椰子汁完全不同。椰子外殼堅硬，果蝠無法咬開，因此台灣市面販售的椰子汁可安心飲用。

至於豬肉，傑登表示，早期馬來西亞疫情曾與豬隻有關，但近期印度病例主要來源仍是果蝠，加上立百病毒不耐高溫，只要食物充分加熱、煮熟，便不具感染風險。

醫師提醒：落實基本防疫即可

傑登建議，民眾若前往南亞如印度、孟加拉等地旅遊，應提高警覺，避免飲用不明來源的生果汁或未清洗水果，同時遠離果蝠、蝙蝠及野生動物，並落實勤洗手等基本防疫習慣。他總結表示，立百病毒雖然致死率高，但並不容易傳播，只要不前往疫區、不接觸野生動物，並確保飲食清潔、充分加熱，整體風險相當低，民眾無須過度恐慌。

















原文出處：立百病毒致死率75%！網急問「這2種食物能吃嗎？」醫列3重點解答了

更多民視新聞報導

立百病毒爆發致死率58％！疾管署籲「1食物誤生食」預防一次看

好市多4大新制影響8100萬人！ 「這1變動」台灣鬆口不排除跟進

立百病毒致死率達75%沒有藥醫！武漢研究所「認發現有效藥物」真相曝

