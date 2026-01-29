立百病毒致死率75%！醫曝「3重點」：看完不用慌

生活中心／張尚辰報導

印度近期爆發「立百病毒」，疾管署預計於3月中旬將其列為第五類法定傳染病，根據世界衛生組織（WHO）資料顯示，立百病毒致死率高達40%至75%。對此，小兒科醫師傑登整理出3個最容易被誤解的重點，指出立百病毒雖然致死率偏高，但「不容易傳播」，只要不前往疫區、不接觸野生動物，並確保食物洗淨、煮熟，就能有效降低感染風險。

傑登昨（28）日在臉書粉專「傑足先登 傑登醫師」發文表示，立百病毒屬於人畜共通傳染病，雖具一定風險，但傳播力有限，目前台灣仍維持「零病例」，民眾無須過度恐慌。

廣告 廣告

他說明，感染立百病毒後，可能出現發燒、頭痛等症狀，嚴重時則可能引發腦炎、抽搐或意識改變。WHO資料指出，其致死率約為40%至75%，但人傳人須在長時間且密切接觸的情況下才可能發生，多半出現在家庭照護或醫療院所中，目前尚無社區大規模傳播的證據。

傑登也強調，台灣將立百病毒列為第五類法定傳染病，主要目的在於提前防範與加強監測，並不代表疫情已在國內流行。

針對飲食相關疑慮，傑登進一步澄清，防疫資料中提及的高風險「椰棗汁」，是指南亞地區的「生椰棗樹汁」，與市售椰子汁並不相同，台灣販售的椰子汁可安心飲用；至於豬肉，只要充分加熱、煮熟，即無感染風險。

最後，傑登提醒，民眾若前往南亞疫區旅遊，應避免飲用來源不明的生果汁，並遠離果蝠等野生動物，同時落實勤洗手等基本防疫措施，「立百病毒致死率雖高，但不容易傳播，只要不前往疫區、不接觸野生動物、

食物洗淨煮熟，我們就很安全。」

更多三立新聞網報導

日本「蜱蟲病」通報數創新高！專家曝感染高峰期：嚴重恐器官衰竭亡

吃素不一定健康？專家曝「偽豆類」恐越吃越胖 百頁豆腐也上榜

天冷小弟弟大縮水！醫曝「3情況」要注意：心血管疾病找上門

2026生活成本排行出爐！台北第15名「比東京貴」 亞洲冠軍是它

