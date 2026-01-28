立百病毒致死率75％ 醫曝9症狀 人畜共通「曾釀90萬頭豬被撲殺」

近期印度與孟加拉出現立百病毒疫情，引起各國防疫單位高度警覺，台灣疾管署已將其列為第五類法定傳染病。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金提醒，立百病毒屬於人畜共通傳染病，感染後恐引發致命性腦炎，致死率高達40%至75%，且可能出現發燒、頭痛、喉嚨痛與嘔吐等9症狀，過去曾在馬來西亞爆發疫情，造成逾100人死亡、約90萬頭豬遭撲殺。

陳志金今（28）日在臉書發文指出，立百病毒（Nipah virus）的自然宿主為果蝠，最早於1998年在馬來西亞爆發，並以疫情最初出現的村莊「森美蘭州雙溪立百新村」命名，病毒可在人類與動物之間交叉感染，尤其常見於豬隻。

陳志金表示，感染立百病毒初期症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛與嘔吐，重症患者可能迅速惡化為急性呼吸道感染或致命性腦炎，出現意識不清、抽搐甚至昏迷等情況；重症容易死亡，致死率高達40%至75%，目前尚無特效藥物或疫苗。

他回顧，1998年10月馬來西亞北部怡保地區豬農陸續出現發燒、頭痛、噁心及四肢無力等症狀，因與日本腦炎相似，一度遭誤判，導致防治措施無法有效控制疫情，病例並擴散至南部地區與新加坡。隔年3月，森美蘭州雙溪立百新村豬場與屠宰場工人出現腦炎死亡病例，經確認為立百病毒感染，該波疫情最終造成超過100人死亡，約900座豬場、逾90萬頭豬遭到撲殺

陳志金強調，目前台灣尚無本土病例，民眾不必過度恐慌，但近期前往東南亞或南亞地區旅遊應提高警覺，注意飲食與個人衛生，水果務必徹底清洗並去皮，避免食用表皮破損或掉落地面的水果；同時避免飲用未經處理的生椰棗樹汁，以防遭蝙蝠唾液或尿液污染。此外，也應避免接觸蝙蝠棲息地、養豬場及屠宰場所，勤洗手消毒，若出現疑似症狀應儘速就醫。

