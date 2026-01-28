立百病毒致死率75% 醫曝9症狀：避免吃生食、掉地面水果

孟加拉、印度喀拉拉州及西孟加拉州近期出現多起立百病毒感染案例。（示意圖／達志／美聯社）

印度近期爆發「立百病毒」（Nipah virus）疫情，引發國際關注。衛福部疾管署表示，目前僅針對印度喀拉拉州維持「第二級：黃色注意」旅遊警示，並已預告將立百病毒感染症列為第五類法定傳染病，提醒民眾出國旅遊應避免飲用生椰子汁及食用生冷食物。對此，感染科醫師示警，立百病毒第一次大群聚時，曾釀300人感染、100人死亡，提醒民眾到高風險國家旅遊，切記不吃生食、不吃掉落地面的水果、水果食用前須去皮。

感染科醫師李韋辛在臉書表示，立百病毒主要分布於東南亞、南亞、南太平洋區域、澳洲，而發生過群聚的地點主要是集中東南亞和南亞；此次爆發群聚的是印度喀拉拉州。

李韋辛指出，立百病毒傳播源主要為果蝠（狐蝠屬），可直接傳播人，或傳染給中間宿主動物（例如豬、馬、羊、狗），再傳染給人。人類可能吃到果蝠污染的食物而被傳染；人類間也可互相傳染，尤其是親密家人、醫療人員等。而台灣境內雖然有台灣狐蝠，但根據目前疾管署資料，檢測皆是陰性，無須擔心；台灣目前也無境外或本土確診案例。

李韋辛說明，立百病毒潛伏期4至14天，急性期症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、嘔吐、頭痛等；嚴重症狀有頭暈、昏睡、癲癇、昏迷。若癲癇發作後，約24至48小時陷入昏迷，死亡率達40至75％。

至於該如何預防立百病毒，李韋辛提醒，民眾應注意衛生習慣，不吃生食、不吃掉落地面的水果、水果食用前須去皮。另外，避免食用當地特有、未經消毒處理過的椰棗樹汁；旅遊期間避免到有蝙蝠和豬隻的環境，飲食前務必用肥皂或洗手乳洗手。

根據疾管署資料，立百病毒傳播途徑主要分為動物傳人、食物傳播以及有限的人傳人三類，包含直接接觸病豬、食用受果蝠（狐蝠屬）尿液或唾液污染的食品等，或經由密切接觸病人的血液、體液、呼吸道分泌物造成感染。臨床症狀表現廣泛，包括無症狀感染、急性呼吸道症狀到致命性腦炎均可能發生。

近期疫情發生於東部的西孟加拉州，截至1月25日累積報告5例確定病例，其中2例病況嚴重。目前尚無核准之治療藥物或疫苗，世界衛生組織（WHO）資料顯示致死率約40至75%，評估孟加拉、印度及鄰近地區仍有持續發生風險，惟全球風險仍屬低度。現行已將立百病毒感染症列為法定傳染病國家包含日本、新加坡、南韓、泰國及印度等國，我國預計3月中正式列為第五類法定傳染病。

