立百病毒襲印度「致死率58%」！專家：勿生食「這水果」
生活中心／李筱舲報導
近日印度出現立百病毒（Nipah virus）的感染個案與疑似群聚事件，對此，台灣疾管署已正式預告將「立百病毒」增列為「第五類傳染病」。此病毒由果蝠帶原，致死率達58%。為因應高風險威脅，泰國等周邊國家也因印度遊客頻繁往來，於機場加強健康檢測，我國也同步升級防疫等級，並針對邊境與流行地區入境旅客啟動常態化監測機制，嚴防病毒跨國擴散。
立百病毒主要經由帶毒果蝠、豬隻、人類以及受汙染生食作為傳播途徑。（圖／翻攝自Ｘ ＠TaraBull）
立百病毒三路徑傳播：潛伏期可達14天，重症恐致急性腦炎
疾管署調查指出，立百病毒的自然宿主為果蝠，主要透過三種途徑傳播：一是直接接觸帶毒果蝠或受感染豬隻，二是食用受污染的果肉、生食，例如：遭果蝠唾液或尿液污染的水果、椰棗、新鮮椰棗汁等，三則是人傳人感染。立百病毒的潛伏期約為4至14天，初期症狀為發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐及喉嚨痛，而重症者則會進展為急性腦炎，出現嗜睡、神智不清，甚至在24至48小時內陷入昏迷。據外媒報導，近期印度西孟加拉邦出現確診病例，病情危急且有醫護人員出現症狀，當局已匡列近百名密切接觸者。
目前疾管署對印度地區維持第二級旅遊警示，並預告將「百病毒」增列為「第五類傳染病」。（示意圖／疾管署提供）
印度維持二級警示！專家示警：禁生食椰棗汁、水果洗淨削皮避毒
疾管署提醒，目前針對印度特定疫情地區維持第二級旅遊警示，並預告將「百病毒」增列為「第五類傳染病」。疾管署強調，台灣機場與港口已建立成熟的發燒篩檢機制，若旅客出現不明原因發燒或特殊症狀，將立即後送評估。專家特別呼籲，國人前往南亞或東南亞流行地區旅遊時，應避免採買來路不明的椰棗汁或果肉，水果務必洗淨削皮，且所有食物應徹底煮熟再食用，以阻斷感染風險。
原文出處：印度爆立百病毒「致死率58％」！疾管署列第五類傳染病「籲勿生食這水果」
