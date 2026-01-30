立百病毒解藥問世？疾管署澄清：無藥物取得藥證

針對網路流傳「立百病毒解藥已問世」的訊息，疾管署副署長林明誠回應，該說法內容存在諸多不確定性，依疾管署掌握的資訊，目前已發表於國際知名期刊的研究多停留在實驗用藥階段，尚無任何藥物取得各國正式藥證。

針對網路流傳「立百病毒解藥已問世」的訊息，疾管署副署長林明誠回應，尚無任何藥物取得各國正式藥證。(圖/疾管署)

社群平台近日瘋傳，大陸武漢病毒研究所於1月27日對外宣稱「解藥已問世」，疾管署長羅一鈞說明，印度通報的5名確診病例皆為醫護人員，尚未出現死亡案例。其中2名重症患者仍在加護病房接受治療，並使用瑞德西韋作為實驗性療法。動物實驗顯示瑞德西韋可能具有預防與治療潛力，當地已擬定初步治療指引，但仍需更多臨床證據佐證。

為因應可能的境外疫情風險，我國自去年起已委託3家醫學中心成立「特殊病人照護中心」，並由台大醫院協助研擬診療與實驗性治療指引。若未來出現疑似或確診病例時，能即時啟動醫療應變。

除瑞德西韋外，過去曾用於治療C肝的雷巴威林，也被部分研究點名具有潛在療效，但同樣尚未獲得核准適應症。疾管署強調，立百病毒屬高致死率人畜共通傳染病，目前全球仍以支持性治療與實驗性療法為主。

疾管署呼籲民眾勿輕信未經證實的網路訊息，相關疫情與醫療資訊，仍應以官方與專業單位發布為準。

