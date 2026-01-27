立百病毒「致死率近6成」點火 從清潔用品到口罩 防疫概念股齊揚多檔亮燈

印度出現立百病毒病例，甚至泰國普吉國際機場對來自印度的遊客加強健康檢測。（圖片來源／信傳媒編輯部）

印度近日傳出立百病毒（Nipah virus）相關疫情消息，帶動市場短線資金回流防疫題材。今（27）日台股盤面上，口罩、不織布、清潔用品、體溫量測、檢測試劑與疫苗等「防疫概念股」集體轉強，多檔盤中攻上漲停，成為盤面焦點。

台股今（27）日早盤走高，盤中一度直奔32428.17點，終場收盤32317.92點，上漲253.4點，漲幅0.79％，雙雙改寫收盤、盤中新高紀錄，成交量7935.12億。

同時，衛福部疾管署近日也預告修正相關草案，將「立百病毒感染症」列入第五類法定傳染病（預告期60天），並就印度特定地區維持旅遊警示，也使防疫題材再度被市場放大解讀。

從毛寶到恆大...口罩清潔檢測疫苗齊走強

在題材驅動下，防疫概念股今日多檔亮燈。口罩與不織布族群方面，恆大（1325）盤中鎖漲停32.55元、康那香（9919）漲停17.90元；美德醫療-DR（9103）也漲停5.14元。

清潔用品族群同樣強勢，毛寶（1732）盤中攻上漲停30.40元；體溫量測題材的熱映（3373）漲停18.80元。

檢測與疫苗概念也成為資金追捧焦點，檢測試劑相關的亞諾法（4133）盤中漲停26.40元，高端疫苗（6547）盤中漲停41.05元。

此外，盤面亦點名優盛（4121）、國光生（4142）等延續漲勢，其中優盛盤中攻上亮燈漲停，但隨後賣盤湧出，但在尾盤二度攻上亮燈，收在18.85元，漲1.70元；國光生則收20.05元，上漲4.43％或0.85元。

立百病毒致死率最高破7成，成為市場「暴漲背景」

所謂「立百病毒」即尼帕病毒（Nipah virus）。世界衛生組織指出，其致死率（case fatality rate）估計約40%至75%，並會因不同疫情與醫療量能而有差異。

疾管署資料顯示，立百病毒可能透過果蝠（狐蝠屬）與豬隻等動物傳人，也可能因食用受污染水果或椰棗樹汁等而感染，並存在「有限度的人傳人」風險；臨床表現可由類流感症狀進展至急性呼吸道疾病或腦炎，重症可在24至48小時內惡化至昏迷。

在疫情面，香港衛生署轄下衛生防護中心26日通報已關注印度特定地區一處醫院群聚，初步資訊指當地自1月中旬以來出現5例確診、以院內感染與醫護人員為主，約100名密切接觸者被隔離與檢測。

疾管署資料指出，立百病毒（Nipah virus）首於1998年在馬來西亞發現人類感染案例，隔年新加坡亦曾出現疫情。迄今全球累計超過750例確診病例，致死率約58%，近年病例主要發生於孟加拉及印度；自2001年起累計至2025年共通報347例、249例死亡，致死率約71.8%；印度疫情則多集中於南部喀拉拉州，且該國部分事件涉及院內感染。

世界衛生組織（WHO）指出，目前尚無核准之特效治療藥物或疫苗，且疾病嚴重度高，評估孟加拉、印度及鄰近地區仍有持續發生風險，惟全球風險仍屬低度。

疾管署並提醒，旅遊防疫上需視傳播途徑與疫情變化滾動調整；並呼籲出國避免生飲椰子汁等可能風險行為，強調「熱的、熟的」相對安全。

