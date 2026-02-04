「立百病毒」讓亞洲緊急封鎖是謠言！查核中心：印度僅2例、疫情仍低風險

網傳立百病毒為末日病毒，台灣事實查核中心指印度僅2例，且疫情未擴大，離末日還很遠 圖：翻攝自台灣事實查核中心

[Newtalk新聞] 近日網路流傳立百病毒(Nipah Virus)是「末日病毒」、亞洲緊急封鎖等說法，引發討論。「台灣事實查核中心」指出，印度近期僅通報2例確診，疫情未擴大，傳言內容多有誇大，為錯誤訊息。

事實查核中心說明，立百病毒於1998年首次發現，屬人畜共通病毒，果蝠為天然宿主，可透過動物、人或受污染食物傳播，過去病例已證實可人傳人，主要透過體液接觸。近期網傳「病毒性質變了」、「印度醫護接連倒下」等描述，與實際疫情不符，目前印度僅通報2例確診，所有密切接觸者檢測均為陰性，疫情並未擴大。

廣告 廣告

事實查核中心表示，感染症專家指出，立百病毒致死率雖高，但傳染力低，1人平均僅能傳染0.2-0.7人，大規模傳染風險不高。世界衛生組織(WHO)也評估，印度疫情屬「低風險」狀態。台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民指出，立百病毒並非新興感染症，已存在20多年，「如果會流行早就大流行了，不會等到現在才爆發」。台北馬偕醫院醫務室主任、感染症專家邱南昌則表示，「一下子感染很多人」才會末日，立百病毒「距離末日還滿遠的」。

事實查核中心指出，傳言宣稱立百病毒與鼠疫並列最高等級法定傳染病並不正確。疾管署於1月16日預告將立百病毒感染症列為第五類法定傳染病，預計3月中正式列入，但鼠疫屬第一類法定傳染病，兩者並未並列。

事實查核中心進一步強調，台灣民眾若未前往印度等疫區，基本上不需過度擔心感染風險。若計畫前往疫區，應避免接觸蝙蝠、豬隻及可能受污染水果，也不要飲用生椰棗汁，並注意飲食衛生；如出現發燒症狀，應儘速就醫並告知旅遊史。黃立民提醒，立百病毒目前沒有特效藥或疫苗，治療多以支持性療法為主；邱南昌也表示，避免接觸野生動物是降低感染風險的重要方式。

事實查核中心指出，世界衛生組織(WHO)通報顯示，印度1月26日向WHO回報西孟加拉邦2例病例，2名個案皆為醫院護理師，印度衛生單位追蹤並檢測190多名密切接觸者，結果均為陰性，自2025年12月以來未出現新增確診。事實查核中心表示，網傳引用《獨立報》報導卻加入「零號病人是超級傳播者」、「醫護接連倒下」等說法，與原始內容不符。

事實查核中心總結，國際確實關注立百病毒疫情，但目前傳播風險仍低，網傳內容將既有資訊放大，容易造成恐慌，因此判定為「易生誤解」訊息。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美元走強、戰火陰影、黃金驚漲 專家：今年6000美元不是夢

南苗市場隨機砍人案！員警頭部中2刀 顱骨骨裂失血送ICU