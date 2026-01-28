立百病毒「R0值極低」卻致命 疾管署請台大研議診治指引

立百病毒疫情在印度擴散，疾管署署長羅一鈞27日表示，立百病毒基本傳染數R0介於0.2至0.7之間，當數值低於1時造成大規模流行的可能性極低，且自1998年發現至今均未出現從流行國家輸出到非流行國家的案例。儘管如此，由於該病毒致死率最高可達75%且尚無核准治療藥物與疫苗，疾管署已委託台大醫院負責研議國內診治指引，並於1月16日起預告將其列為第五類法定傳染病。

羅一鈞表示，立百病毒基本傳染數R0介於0.2至0.7之間，造成大規模流行的可能性極低。（圖／疾管署）

印度東部西孟加拉州近期爆發立百病毒疫情，截至1月25日累計通報5例確診病例，其中2例為病況嚴重的醫護人員，目前已匡列100名接觸者。羅一鈞指出，經疫情溯源發現一名55歲住院死亡女性生前曾飲用生椰棗樹汁，研判可能經由蝙蝠與野棗汁的傳染途徑感染，發病後再將病毒帶進醫院傳給相關醫護人員。

根據疾管署監測資料顯示，立百病毒感染症為人畜共通傳染病，自然宿主為果蝠(狐蝠屬)，可感染豬隻等中間宿主後再傳染給人類。該病毒於1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡亦曾出現疫情，近年病例主要發生於孟加拉及印度。台灣自2000年監測至今均無國內確診人類或動物病例。

羅一鈞說明，立百病毒傳播途徑主要分為三類，包括直接接觸病豬的動物傳人、食用受果蝠尿液或唾液污染食品的食物傳播，以及經由密切接觸病人血液、體液、呼吸道分泌物造成感染的有限人傳人。臨床症狀表現廣泛，從無症狀感染、急性呼吸道症狀到致命性腦炎均可能發生。

中國科學院武漢病毒研究所26日證實，發現口服核苷藥物VV116對立百病毒的高效抑制活性。（示意圖／Pixabay）

針對治療方式，羅一鈞表示，立百病毒感染症目前尚無核准之治療藥物或疫苗，不過印度個案目前使用新冠藥物瑞德西韋作為實驗性療法，另外C型肝炎藥物雷巴威林都是研究顯示可能對立百病毒有效的藥物。世界衛生組織資料顯示該病毒致死率約40%至75%，並評估孟加拉、印度及鄰近地區仍有持續發生風險，惟全球風險仍屬低度。

羅一鈞補充，目前印度西孟加拉州的疫情屬於院內感染且尚無傳出死亡案例，沒有發現社區疫情傳播。然而因台灣與印度等南亞國家交流日益頻繁，需要提前戒備可能因境外移入病例和引發院內感染的風險，預先準備收治和隔離的相關規定，並提醒出國前往當地旅遊的民眾注意防範，但立百病毒在國內流行的機率很低，民眾和醫護人員不用過度擔心。

疾管署今日發布醫界通函說明現階段的通報送驗流程，以加強系統預警以妥適因應未來可能疫情。疾管署提醒，為減少受感染的風險，建議民眾避免前往立百病毒流行地區，如前往流行疫情區域，應維持良好個人衛生，避免接觸蝙蝠與豬隻，或接觸可能被蝙蝠污染的環境與物品，並應避免飲用生椰棗樹汁及食用受污染水果。

