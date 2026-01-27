立百病毒3月列法定傳染病 台大研議診治指引

（中央社記者曾以寧台北27日電）考量國際間持續有立百病毒感染症疫情，衛福部疾管署今天表示，預計3月中將「立百病毒感染症」列為第5類法定傳染病，已進行預告，並已請台大醫院負責研議國內診治指引。

立百病毒感染症為人畜共通傳染病，目前尚無核准治療藥物或疫苗，世界衛生組織（WHO）資料顯示致死率約40%至75%，WHO評估孟加拉、印度及鄰近地區仍有持續發生風險，惟全球風險仍屬低度。

衛生福利部疾病管制署長羅一鈞今天出席例行疫情週報表示，已將立百病毒感染症列為法定傳染病的國家，包含日本、新加坡、南韓、泰國及印度等。

在國內部分，羅一鈞說明，已自1月16日起預告，預計3月中旬正式將立百病毒感染症列為第5類法定傳染病，醫師如發現符合通報定義的疑似個案，應於24小時內在傳染病通報系統（NIDRS）通報與採檢送驗，並將病人留置指定隔離治療機構，施行隔離治療，以加強系統預警、提升國民防疫意識、迅速動員資源及妥適因應未來可能疫情。

羅一鈞指出，此項預告自去年9月起就開始研議。立百病毒的病毒傳染再生數（R0值）僅約0.2到0.7，流行機率低，但因致死率高，也沒有核准藥物可使用，因此國內去年已委託3家「特殊病原照護中心」之一的台大醫院，研議立百病毒診治指引。

在藥物部分，羅一鈞表示，過去猿猴動物實驗發現，COVID-19抗病毒藥物「瑞德西韋」，可預防猿猴動物感染立百病毒，印度也實驗性將其用於部分個案治療；此外，C肝治療藥物「雷巴威林」，可能對立百病毒感染有療效。除請台大研議相關指引，疾管署也將持續觀察療效。

至於邊境管制，羅一鈞說，泰國、尼泊爾等國近期在機場針對立百病毒加強戒備；台灣機場港埠因有例行發燒篩檢，將維持既有篩檢措施，若發現有發燒症狀的入境旅客，將詢問旅遊史，並視情況採檢。

疾管署今天也發布致醫界通函，於法定傳染病預告期間，醫師如發現住院病人具立百病毒感染症流行地區旅遊史，且有疑似症狀，合併腦病變或運動失調，在排除其他病毒性腦炎診斷後，可於傳染病通報系統「重點監視項目」項下，通報「立百病毒感染症」並採檢送驗。

羅一鈞說明，疾管署自2000年起，已建置立百病毒檢測能力，並與農業部共同透過多元管道監測。「立百病毒腦炎」自2012年起，由農委會（現為農業部）列為乙類動物傳染病；疾管署則自2018年起，將立百病毒感染症列為「重點監視項目」，以加強監測，迄今國內無人類或動物確診病例。（編輯：吳素柔）1150127