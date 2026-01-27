立百病毒3月列法定傳染病

立百病毒感染症致死率高，近期於孟加拉、印度出現疫情；今年截至一月二十五日，位於印度東部的西孟加拉州累積五例確診病例，其中二例於加護病房治療中，皆為醫護人員，且與當地私人醫院具關聯性，已匡列約一百名接觸者。經考量國際間持續有立百病毒感染症疫情發生及評估其致死率、發生率與傳播速度等危害風險程度，為維護國人健康，降低疾病威脅，預計於三月中正式列為第五類法定傳染病。

疾管署長羅一鈞表示，當地疫調發現，有名疑似病例，一位五十五歲女性，十二月出現疑似是立百病毒的相關症狀後住院不幸死亡，衛生單位曾至個案家中疫調，發病前有生飲過生椰棗樹汁，疫調團隊在其家戶周圍採檢九隻蝙蝠、二十四個椰棗樹汁相關檢體，其中一隻蝙蝠有驗出立百病毒抗體、椰棗檢驗皆為陰性，懷疑為該名疑似個案經由蝙蝠、椰棗樹汁傳染途徑然後發病之後，將病毒帶進醫院傳染給相關醫護人員，所幸五位醫護人員未傳出死亡病例，其中二位在ICU治療，有投以實驗性的瑞德西韋治療，印度有初步治療指引；根據中研院基因體研究中心回顧二○一九年「科學轉譯醫學」期刊的文獻指出，「瑞德西韋」在對抗「立百病毒」的療效也深具潛力，這項研究已經在非洲綠猴的動物模型中獲得證實。另，去年委託國內三家醫學中心成立特殊病原照護中心，也已拜託台大醫院針對立百病毒研議相關診治指引，若有病人時引用實驗性療法，除了瑞德西韋之外，像是治療C肝的雷巴威林，在過去也曾提及對立百病毒有療效的藥物。

傳染再生數R0若超過一會持續傳播下去，引起大流行；自一九九九年觀察立百病毒至今，R0在○‧二至○‧七之間，群聚調查發現R0都低於一，造成大流行的風險是低的，但其致死率高，目前沒有核准的藥物供使用，就實驗性療法做進一步的研究，避免院內感染造成醫護人員照顧壓力，且隨著台灣與南亞交流頻繁，不排除可能有境外移入病例，導致國內照顧壓力或院內感染，需提早因應、準備，所以將立百病毒列為第五類法定傳染病。不過從一九九八年發現至今，未有流行國家輸出立百病毒病例至非流行國家的案例，感染案例僅限於當地國民，未有其他國家至當地旅遊而感染的案例，提醒前往流行地區應防範，不要生飲椰棗樹汁。