立百病毒R0值低！羅一鈞喊難流行「但無藥物」疾管署請台大研議診治指引
記者簡浩正／台北報導
印度爆發立百病毒疫情引發各國關注。衛福部疾病管制署署長羅一鈞今（27）日分析，立百病毒R0（傳染再生數）低，造成流行風險低，目前為止尚無輸出到其他非流行國家的病例；不過因目前尚無治療藥物或疫苗，加上致死率恐高達75%，疾管署今日已發出「致醫界通函」提醒第一線醫師注意，疾管署也已委託台大醫院協助研議相關診治指引。
疾管署自2026年1月16日起預告將「立百病毒感染症(Nipah Virus Infection)」列為第五類法定傳染病，預計於3月中旬預告期滿後正式公告。
疾管署今日於疫情記者會上宣佈，經考量國際間持續有立百病毒感染症疫情發生及評估其致死率、發生率與傳播速度等危害風險程度，為維護國人健康，降低疾病威脅，自1月16日起預告將「立百病毒感染症(Nipah Virus Infection)」列為第五類法定傳染病，以加強系統預警、提升國民防疫意識、迅速動員資源及妥適因應未來可能疫情。
羅一鈞表示，目前掌握這一波發生在印度西孟加拉的疫情，5例都是院內感染醫護人員，疫情溯源到一位55歲住院死亡女性生前曾飲用過生椰棗樹汁，懷疑疑似個案可能經由蝙蝠跟野棗汁的傳染途徑，然後發病之後再把病毒帶進醫院裡面傳給相關的醫護人員。
他說，立百病毒感染症目前尚無核准之治療藥物或疫苗，不過印度個案目前有使用新冠藥物瑞德西韋作為實驗性療法，另外C肝藥物雷巴威林都是研究顯示可能對立百病毒有效的藥物。疾管署已經請國內3家特殊病原照護中心之一的台大醫院負責研議國內立百病毒的診治指引。
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，立百病毒感染症為人畜共通傳染病，其自然宿主為果蝠(狐蝠屬)，並可感染豬隻等中間宿主，再傳染給人類。傳播途徑主要分為動物傳人、食物傳播以及有限的人傳人三類。
疾管署監測資料顯示，立百病毒於1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡亦曾出現疫情。近年病例主要發生於孟加拉及印度，其中孟加拉疫情具季節性，通常發生在12月至隔年5月，與果蝠(狐蝠屬)活動及飲用生椰棗樹汁等暴露因素相關，惟該國去年8月首次在南部波拉島檢測到感染病例後，疫情有從季節性向全年化、從局部向全國擴散的趨勢，該國64個縣，已有超過 35個縣曾記錄過感染病例；印度疫情則原先集中於南部喀拉拉州，感染多源於接觸受污染的水果，或是在醫療機構中發生的人傳人(院內感染），且病例主要是小規模社區發生疫情，非持續性大規模流行。
他說，近期疫情發生於東部的西孟加拉州，截至1月25日累積報告5例確定病例，其中2例病況嚴重。目前尚無核准之治療藥物或疫苗，WHO資料顯示致死率約40%-75%，並世界衛生組織(WHO)評估孟加拉、印度及鄰近地區仍有持續發生風險，惟全球風險仍屬低度。
