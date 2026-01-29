「立筊」奇蹟接二連三 八德三元宮再現罕見圓弓形立筊神蹟





獲得桃園市定古蹟肯定的八德三元宮，近日再現罕見神蹟。百年來未曾有「立筊（站杯）」文字紀錄的三元宮，自農曆蛇年以來已接連出現2起立筊奇蹟，29日晚間再添一例。一名年約30歲、經常前來參拜的青年，於正殿向三官大帝請示個人事業運途時，擲出極為罕見、難度最高的「圓弓弧形立筊」，現場信眾嘖嘖稱奇，三元宮一連3次出現「立筊」，信眾直呼神蹟連連。

據了解，該名青年29晚8時左右，在正殿虔誠擲筊後，筊杯竟以最尖端的兩個腳支撐站立，呈現圓弓弧形方式，完全違反一般對物理平衡的理解，被信眾視為極為難得的「站杯」現象。目擊信眾紛紛拿出手機紀錄，並笑稱此為真正的「接二連三」、「好運連連」，象徵神明對信眾的祝福。

八德三元宮主委、桃園市議員呂林小鳳表示，三元宮創建至今百餘年，過去從未留下任何立筊的文字紀錄。首次立筊發生於去年2月6日「天公生」當天，一名印尼籍吳姓外籍配偶因媽祖託夢，特地前往中殿媽祖殿擲筊請示求職問題，當場出現立筊奇景；同年6月11日，另一名約30歲的朱姓男信眾，亦在正殿三官大帝前擲出立筊。短短一年內出現兩次立筊已屬罕見，沒想到農曆蛇年再度連續發生，實屬難得。

此次擲出立筊的青年表示，他約每兩週便會到廟中與三官大帝「說說話」，此次為個人事業發展前來請示，未料竟擲出如此罕見的立筊，讓他感到又驚又喜，也更加堅信諸神明的庇佑，期盼在即將到來的新年能夠事業順利、諸事圓滿。

獲得桃園市定古蹟肯定的八德三元宮。









呂林小鳳指出，三起立筊案例中，信眾請示內容皆與事業、工作運途有關，顯見三官大帝及諸神明對年輕世代工作發展的關懷與重視。不過，由於八德三元宮將於1月31日上午舉行大型傳統「圓斗科儀」，立筊擺放位置恐影響儀式進行，管理委員會不得不向神明請示是否移除。

呂林小鳳表示，委員會多位成員連續擲筊請示，前後多達5杯皆未獲允許，直到請示「於科儀舉行前一刻再行移除」，才獲得三官大帝勉強應允的聖杯，也為這次立筊奇蹟再添一筆傳奇色彩。廟方也提醒，有意見證立筊奇景的信眾，可把握時間前往八德三元宮參觀，感受難得一見的宗教盛事。



