立訊出局！ 傳OpenAI AI硬體訂單鴻海操刀

OpenAI傳AI硬體產品將獨家委託鴻海進行生產。（圖／鴻海提供）

根據The Information報導指出，OpenAI傳計劃推出首款AI硬體產品，最初計劃給中國電子製造商立訊精密代工，但隨著供應鏈多元化，OpenAI調整策略，預計將獨家委託鴻海（2317）進行生產。

OpenAI正開發一系列產品，並將在未來陸續發表，傳產品包括智慧眼鏡和無螢幕智慧音箱，無螢幕音箱設計反映整個產業向音訊優先體驗的轉變，語音將成為主要互動方式。

消息人士透露，這次變更背後的原因，主要考量生產地點，OpenAI不希望其新款AI設備在中國生產，預計將在美國或越南生產，產品預計將於2026年或2027年發布。

報導指出，鴻海可能獲得OpenAI涵蓋雲端包括AI伺服器，以及終端設備的訂單，預計將進一步推動其長期業務增長。鴻海同時也是iPhone及Google Pixel手機等產品的組裝廠。

