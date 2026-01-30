立院三讀住宅法 國民黨團：落實居住正義起點

（中央社記者王承中台北30日電）立法院會今天三讀修正通過住宅法部分條文，國民黨團表示，今天的修法只是國會「落實居住正義」的起點，居住正義不應只是執政者口號，未來國民黨團將持續監督政府落實配套，守護全民居住正義，為打造更公平的居住環境而努力。

立法院會今天三讀修正通過住宅法部分條文，明定社會住宅應提供至少20%比率，出租給新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭；內政部應建置社宅登記平台，就戶數需求、房型配比等，作為將來擬訂社宅興辦計畫的依據。

國民黨立法院黨團今天下午發布新聞稿指出，立法院今天三讀修正通過住宅法部分條文，在國民黨立委積極努力推動下，展現強力修法意志，成功將「婚育優先」與「租賃透明」入法，搶救少子化及爭取青年育兒家庭實質居住正義。

國民黨團表示，為應對少子化國安危機，國民黨團積極主張並落實社會住宅應提供至少20%比率，優先出租給新婚2年內或育有未成年子女的家庭，讓年輕人「敢婚、願生、住得起」，減輕經濟壓力，讓社宅真正成為青年小家庭的堅強後盾。

國民黨團指出，為解決長期以來的租屋黑箱，國民黨團提案並經表決通過，明定主管機關應定期公布依型態及屋齡區分的「每坪」租金中位數及分位數，打破租屋黑箱。同時，國民黨團亦要求中央主管機關建置「全國統一社宅登記平台」，並於都市計畫檢討時評估社宅用地，確保供給量能與實際需求接軌。

國民黨團表示，民進黨政府企圖以「包租代管」灌水社宅數量，今天的修法只是國會「落實居住正義」的起點，賴政府仍必須對「承諾興建社宅13萬戶」跳票，負起應有的政治責任。

國民黨團指出，居住正義不應只是執政者口號，未來國民黨團將持續監督政府落實配套，守護全民居住正義，為打造更公平的居住環境而努力。（編輯：林興盟）1150130