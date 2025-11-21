立院三讀修正財劃法增「離島條款」 金馬澎與本島統籌款公式分割

立法院今（21）日三讀通過《財政收支劃分法》第16之1條及第38條之2修正條文，針對去年通過新版財劃法時在野黨指出的「分配公式錯誤」問題進行修正，確保離島與本島縣市的統籌分配稅款正確分配，並明確施行日期。

去年修訂的財劃法計算公式中，將全國22縣市作為分母，導致離島三縣的統籌分配稅款大幅減少，部分資金無法分配，引發爭議。今日院會在藍白聯手下，以56票贊成、44票反對，三讀通過第16之1條及第38條之2修正案，將離島的統籌分配稅款計算公式與本島脫鉤。

此次修正案加入「離島條款」，將本島19縣市與離島3縣的分母分開，本島19縣市的統籌分配稅款以19縣市總和為分母，離島3縣則以離島3縣為分母，同時在原法計算直轄市與縣（市）分配權數時，新增「不含離島」字樣，並將「各直轄市及縣（市）」明確修改為「離島三縣（市）」。

第38條之2條文明定，修正後的財劃法自民國114年3月21日起生效。將解決去年公式錯誤造成的分配爭議，保障離島及本島縣市的統籌分配稅款權益。

