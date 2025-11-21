立院三讀修正財劃法 離島分配公式與本島脫鉤

（中央社記者王承中台北21日電）立法院會今天經表決，三讀修正通過財劃法部分條文，針對離島計算公式的爭議，三讀條文則進行文字修正，在計算直轄市、縣市的各項分配權數中，均加入「不含離島」等文字；計算離島各項分配權數中，把占全部縣市的文字，修改為「占離島三縣（市）」。

財政部日前表示，鑑於立法院三讀修正通過的財劃法第16條之1明定普通統籌稅款90.5%分配本島直轄市及縣市，及2.5%分配離島的計算公式，其分子按本島各市縣及離島分開計算，分母則規定按全部直轄市及縣市計算，致無法全數分配。

針對財劃法第16條之1公式中的分母爭議進行文字修正，化解中央與地方紛爭，讓地方自治理念真正落實，改善地方財政收支結構及區域平衡發展，國民黨立法院黨團日前提出財劃法部分條文修正草案，落實地方財政自主。

立法院會今天經表決，在野黨靠著人數優勢，通過國民黨團所提的再修正動議，三讀修正通過財劃法部分條文。

現行條文規定，由中央統籌分配地方的款項，應以總額96%列為普通統籌分配稅款，其餘4%列為特別統籌分配稅款，應供為支應受分配地方政府緊急及其他重大事項所需經費。

有關普通統籌分配稅款分配額度的計算方式，三讀條文明定，在計算直轄市、縣市的各項分配權數中，均加入「不含離島」等文字；而在計算離島三縣市的各項分配權數中，均把「占全部直轄市及縣（市）」的文字，修改為「占離島三縣（市）」。

另外，三讀條文也明定，今天修正的第16條之1的施行日期，溯及至今年3月21日起生效。

國民黨金門縣區域立委陳玉珍在大體討論中發言指出，今天要表決的條文，是為了民進黨說公式不清楚，只好再修法，把離島區分出來，以明確法令。她肯定行政院終於願意提出版本，但是中間還有很多條文是不明確的，等行政院說清楚，再審查院版。（編輯：林克倫）1141121