立院三讀修正通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文 並溯自113年起適用

記者吳典叡／臺北報導

立法院會今（12）日經過表決，三讀修正通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文，確認退休公務人員所得替代率逐年遞減喊卡，自民國113年1月1日停止適用「附表3」逐年下降所得替代率，即停砍公務人員年金，且當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，應依此調整或至少每4年檢討適當調整。

公教年金改革於107年7月1日上路，在所得替代率方面，年資滿15年，所得替代率為45%，分10年降到30%；年資滿35年，所得替代率為75%，分10年降到60%。而立法院司法及法制委員會11月先後初審通過停砍公教人員年金的公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案。委員會審查時，相關條文均保留，經朝野協商，仍無法取得共識，因此送院會處理，今日經過表決，三讀修正通過。

關於「公務人員退休資遣撫卹法」第37條、第38條條文修法部分，三讀通過條文規定，均增訂1項條文，即本法於114年12月12日修正公布前或後退休生效者，一律以「附表3」所定112年1月1日至112年12月31日的退休所得替代率上限來認定；「附表3」有關自113年1月1日以後，逐年下降所得替代率的部分，則不適用。換言之，以年資滿35年為例，所得替代率就會停在69%，不會降到60%。

此外，現行條文規範，公務人員退休後所領月退休金，或遺族所領的月撫卹金或遺屬年金給付金額，於中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正、負5%時，應予調整，或至少每4年應予檢討。三讀條文改為，消費者物價指數累計成長率達正5%時，應依該成長率調整；或至少每4年應予檢討．適當調整，但成長率為0或負數時，不予調整。