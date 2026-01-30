立院三讀修正《不當黨產條例》 「救國團」排除適用範圍

提案人國民黨立委游顥發言時情緒一度慷慨激昂，揮動直指民進黨製造綠色恐怖手牌。(圖／國會頻道)

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院會今（30）日三讀通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》部分條文修正案，明定將救國團排除於不當黨產條例適用範圍，並增訂修正條文回溯自公布施行日、即民國105年8月10日起適用。

院會表決以60票贊成、48票反對通過國民黨團所提再修正動議。(圖／國會頻道)

條文三讀後進入發言階段，朝野一度爆發激烈口角。國民黨立委游顥發言時表示，民進黨指控救國團「佔地為王」，讓他聯想到太陽花運動，引發民進黨立委不滿，現場敲水瓶抗議；國民黨立委王鴻薇隨即衝向綠委座位反嗆，場面一度混亂，經多名立委上前勸阻後才平息，游顥隨後完成發言，成為本會期少數衝突場面之一。

朝野一度爆發激烈口角，主持會議的立法院長韓國瑜面露無奈。(圖／國會頻道)

國民黨立委游顥指出，救國團於民國41年由行政院籌組成立，原隸屬國防部，58年轉型為社會運動機構並由教育部輔導，78年後登記為社團法人，長期轉型為以公益為主的服務型社會組織，並非政黨附隨組織。

條文三讀後進入發言階段，場邊朝野爆發激烈口角。(圖／國會頻道)

提案說明中指出，救國團遭黨產會認定為國民黨附隨組織後，資產遭全面凍結，包含61筆土地、建物及現金新台幣16億3507萬餘元，被認定為不當取得財產並移轉國有，已嚴重影響公益性社團法人之自主運作與正常發展，因此提出修法，釐清法制定位。

該修正草案於去年12月2日立法院會逕付二讀並交付協商，經內政委員會及立法院長韓國瑜多次召集朝野協商，仍未取得共識。立法院第11屆第4會期最後一次院會，遂將該案列入議程處理。

民進黨立委范雲在院會發言時強烈反對，指出修法形同為救國團、婦聯會「開後門」，已有多個民間團體跨黨派連署反對，質疑此舉干預司法並破壞轉型正義。范雲表示，不當黨產回歸國家，是台灣民主深化的重要過程，國民黨卻選擇逕付二讀、避免委員會實質討論，甚至讓條文回溯適用。

范雲並指控，救國團過去長期壟斷學生跨校活動，與情治機關合作監控校園師生，且曾以特權方式取得國有土地與補助；若修法通過，國家恐損失市值超過400億元的精華地段土地與建物。

修正案最終在國民黨團與民眾黨團人數優勢下，院會表決以60票贊成、48票反對通過國民黨團所提再修正動議。三讀通過條文明定，「附隨組織」定義增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，並規定修正條文回溯自民國105年8月10日起適用。

