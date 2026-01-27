立院三讀修正《農退儲金條例》農民負擔降為4成 新制省33萬

立院三讀修正《農退儲金條例》農民負擔降為4成。資料照片



立法院今（1/27）三讀通過《農民退休儲金條例》修正案，農退儲金提繳金未來將以每月最低工資乘以提繳比率2倍計算，農民與政府負擔總金額，從現行的5比5，改為4比6，由政府多負擔10%；若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約33萬元。

農民退休儲金自2021年起推動，以提繳最低工資1%至10%為標準，由農民選擇提繳比率，主管機關也按月提繳相同額度，等同雙邊各負擔50%。根據農業部報告，截至去年10月底，農民退休儲金制度參與人數約達11萬人。

為提高農民參與比例，立法院三讀通過條文規定，農民與主管機關依規定按月共同提繳的總金額，依每月最低工資乘以提繳比率的2倍計算。農民負擔總金額的40%，主管機關負擔總金額的60%。

另外，包括為鼓勵青年從農，穩定農業勞動力，確保糧食安全，對於實際從事農業工作的勞工保險或國民年金保險被保險人，且無雇主為其提撥（繳）職業退休金，提供其在無其他職業退休金保障情形下，可提繳農民退休儲金的機會。

三讀條文規定，未滿65歲且未領取相關社會保險老年給付的農民，若是實際從事農業工作的農民健康保險被保險人，或參加勞工保險或國民年金保險的實際從事農業工作者，且無雇主依法為其提撥（繳）職業退休金的被保險人，得依農退儲金條例提繳農民退休儲金。

已領取軍人保險退伍給付，若符合相關規定，首次申請開始提繳農民退休儲金時為50歲以下，未領取陸海空軍軍官士官服役條例所定退休俸或退伍金，且未領取軍人保險退伍給付以外的其他社會保險老年給付者，得依規定提繳農民退休儲金。

