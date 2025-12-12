立院三讀停砍公教人員年金 所得替代率回溯適用2023年上限

立法院12日下午陸續表決《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》2個修正案，在藍白立委人數優勢下，最終均通過國民黨團提出版本，確定停砍退休公教人員所得替代率。

現行軍公教年金改革制度是民進黨政府自2018年起推動，依法退休軍公教人員年金所得替代率將連10年調降1.5%，從原本45%至75%範圍，一路調整至30%至60%範圍為止。截至今（2025）年為止，公教所得替代率原已降至66%。

廣告 廣告

根據今日三讀通過版本內容，未來無論是在修正案公布前或後退休生效者，將一律以2023年1月1日至12月31日的退休所得替代率上限認定，不適用2024年1月1日後逐年下降的所得替代率。

此外，新法也規定，未來當消費者物價指數累計成長率達正5%時，所得替代率也應重新調整，或至少每4年進行檢討、調整；若成長率為0或負數時則不調整。

藍白停砍公教年金修法拚12月三讀 一文了解朝野3黨主張

更多公視新聞網報導

立法院三讀通過警消年改修法 退休所得替代率上限提高至80%

