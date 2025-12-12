立院三讀停砍公教人員年金 所得替代率回溯2023年上限

立法院長韓國瑜敲槌宣布，「停砍公教年金」闖關成功，藍白合作下，立法院會三讀通過，確定公務人員所得替代率，停止逐年遞減，回溯到2023年。

此外，公務員退休俸因應消費者物價指數調整，且當CPI累計成長率達5%時，應依此調整，或至少每4年檢討適當調整。

民眾黨立委張啓楷表示，「台灣民眾黨提出的修正案，不是要倒退嚕，我們沒有回溯既往，是從今年開始不要再砍下去了，因為已經砍過頭了。」

國民黨立委羅智強則表示，「遇到今天1.25兆龐大的天價軍費，總統連來立法院報告勇氣都沒有，但是遇到了公教，民進黨可有勇氣啊，砍砍砍、踩踩踩。」

經民連日前示警，若反年改法案三讀通過，為維持原先「不破產」目標，政府將需要擴大撥補，換算下來，全體國人平均每人將負擔2萬9900元。民進黨團則批評，退撫基金將因停砍而提早破產，全民買單。

民進黨立委吳思瑤說，「整個反年改、年改喊卡，造成3大不公，重退休輕現職、重公教輕勞工，而且年金破產要全民買單，藍白的委員只為了討好鐵票的族群，就來慷全民之慨嗎？」

全國公務人員協會前理事長李來希則發文指出，有消息透露，停砍年改法案，可能在三讀通過後「不執行」，表示若行政院不執行法律修正案，將啟動大規模行政訴訟、爭取權益。

全國公務人員協會前理事長李來希表示，「行政機關擅自判定，或是擅自怠惰職權不去行使、不去執行，那個就有怠忽職守的問題，這個法案也是完全合憲合法的，他沒有不執行的空間，那如果行政機關一定要這樣做，那我們只有跟他對抗。」

銓敘部則發新聞稿表示，立法院通過「提前停止調降月退所得替代率」的修法，將造成政府對退撫基金挹注款撥補減少，月退所得給付支出增加，預估公教退撫基金提早3至4年用罄，對修法深感遺憾。