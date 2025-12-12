立院三讀停砍公教年金 政院：「倒行逆施」7年階段性成果將前功盡棄

立法院於今（12）日三讀通過公教退撫修法，提前停止調降月退所得替代率，行政院發言人李慧芝表示，立法院不顧現職公教人員，倒行逆施、強度關山通過法案，過去7年的年改成果功虧一簣，還將導致全國納稅人填補財政缺口，政院對此表示高度遺憾。將全力捍衛年金制度，並且將透過合法及合憲的途徑，維持退撫制度並確保退撫基金財務永續。

李慧芝強調，不論是前總統陳水扁或是馬英九的精算，依據107年年金改革前的所得替代率，公教退撫基金120年就會用完，退休人員將領不到退休所得。所以前總統蔡英文自107年開始推動年金改革，政府修法將年資30年公教人員的退休所得替代率從67.5%逐年調降至52.5%、年資35年的從75%逐年調降至60%，但仍高於OECD國家平均50.7%的所得替代率。

李慧芝表示，過去政府已挹注和撥補基金3102億元，努力維持基金財務穩健，然而今日立法院三讀修正的《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文，將30年年資公教人員的所得替代率從現行的58.5%再調升回61.5%、35年年資從現行的66%再調升回69%。而現制之下退休人員月退休所得約為現職人員月俸的7成，在本次修法後將會重新提高到8成左右，顯然失去平衡，更大幅增加退撫基金的負擔，也讓退撫基金破產年限加速提前，讓7年來年金改革階段性成果前功盡棄。

