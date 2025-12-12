立院三讀停砍公教年金！李來希嗨喊：今天是還我們公道的日子

立院院會今天處理在野黨提出停砍公教年金的相關修正案，經表決後三讀通過停止公教人員月退休金逐年遞減1.5%，引發討論。對此，全國公務人員協會前理事長李來希表示，「我們都會記得這一天，2025年12月12日還我們公道的日子，這真是一個慰撫人心的好日子！」

立法院院會12日下午處理停砍公教人員年金案。（圖／中天新聞）

立法院司法及法制委員會11月5日、6日先後初審通過國民黨立委等所提停砍公教人員年金的公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案。草案11月11日交付協商，如今1個月協商冷凍期滿，立法院院會今天進行處理，經表決三讀通過，停砍公教人員年金。

廣告 廣告

李來希。（圖／中天新聞）

「終於通過了！」李來希在臉書上發文表示，這一戰我們打了這麼多年，終於有了具體成果，退撫所得回到112年12月31日的給付標準，40年年資退撫所得替代率回到71.5%。

國民黨團堅持停砍公教人員退休金年改案，維護公教人員權益。（圖／中天新聞）

李來希說，感謝國民黨立院黨團、韓院長、傅崐萁委員、翁曉玲委員的付出，「翁委員劍及履及，早上還在與我溝通，積極協調推動立法，其盡心竭力程度真是讓人窩心，我們都會記得這一天，2025年12月12日還我們公道的日子，這真是一個慰撫人心的好日子，我們都會記得，記得你們的好！謝謝。」

延伸閱讀

停砍公教年金三讀通過！周玉蔻喊話要副署、公布執行：想想2028

停砍年金案引發朝野激辯！12月12日是否三讀成焦點

公教年金改革引攻防 考試院長周弘憲挺年改續砍