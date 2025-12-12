立院三讀停砍公教年金 經民連痛批「逆向狂飆」！李來希狂賀：慰撫人心

今天立法院院會在藍白人數優勢下，三讀通過停砍公教年金。

立法院會今（12日）下午三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案，確認退休公教人員所得替代率停止逐年遞減，自民國113年1月1日（西元2024年）停止適用附表三逐年下降所得替代率，當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，應依此調整或至少每4年檢討。

藍白立院黨團在人數優勢下，《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正草案，以同意票60票、不同意48票闖關成功；《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案，則以同意票60票、不同意50票通過。

台灣經濟民主連合表示，這是職業歧視、世代剝削，因年改大開倒車後造成的新財務缺口，依法政府不負撥補義務，也不應由納稅人負擔。立法院這次通過的修正條文，等同於國民黨與民眾黨完全無視考試院、銓敘部、精算師等專業評估警告，甚至反其道而行，「這已不只是開年改倒車，是在高速公路上逆向狂飆。」

至於軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希則發文感謝國民黨團的努力，終於還給軍公教退休族群公道。李來希表示，這一戰打了這麼多年，如今終於迎來具體成果，退撫所得回到2023年底前的水準，40年年資退撫所得替代率回到71.5%。12月12日是還他們公道的日子，是一個慰撫人心的好日子，「我們都會記得！」