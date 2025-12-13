立院三讀停砍公教年金 總統籲朝野為國家及公平正義三思

立法院在藍、白佔人數優勢下於12日三讀停砍公教人員年金的法案。賴清德總統今天(13日)出席活動時受訪表示，年金議題牽涉世代正義及國家財政永續，不應再走回頭路，他呼籲朝野在法案送出立法院前為國家、為社會的公平正義再三思考。

立法院會12日三讀修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文，提前停止退休所得替代率調降年度，明定自2024年1月1日之後不再逐年下降所得替代率，也就是停砍公教年金。

賴清德總統13日上午出席「2025年宏道獎頒獎典禮」前回應媒體提問。他表示，年金議題牽涉世代正義，也牽涉國家財政永續，前總統蔡英文在任內花了1年多時間組織委員會、開公聽會，立法院朝野也進行非常深入的討論，才有了年金改革的共識與結果，他希望朝野在法案送出立法院前能再三思考，不應再走回頭路。他說：『(原音)蔡英文總統是完成了一項不僅僅是馬英九前總統想要完成、沒有辦法完成，也是社會長期以來要求的一項重大政策，在這個時候不應該再走回頭路，所以我是希望反年改的法案還沒有送出立法院，朝野都能夠再三思考，為國家思考，為人民社會的公平正義思考，能夠再好好的討論。』

賴總統12日在停砍年金法案三讀後便透過臉書表示，全民將為這個修法付出極其沉痛的代價。他指出，依據銓敘部的計算，退撫基金將因此提早3到4年破產，同時也因財政缺口擴大，政府需再額外撥補退撫基金數千億元，大大加重政府的負擔。他相信全體國人都深切期待在野黨團能夠透過合法的程序再次審議這份法案，並強調絕不能因一次倉促且沒有經過財務試算的修法而走上回頭路，更不能讓年金破產的後果交由全民承擔。