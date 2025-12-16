立院三讀停砍公教年金 賴清德：不應倉促修法走回頭路

行政院長卓榮泰前一天宣布不副署《財劃法》修法，總統賴清德表態力挺，而對於立法院日前三讀通過的「停砍公教年金」修法，賴總統也重申不認同。

總統賴清德表示，「2016年開始推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續，讓世世代代都能夠『領得到』的核心目標，公教年金制度不應該因為倉促修法，而走回頭路。」

卓榮泰向平面媒體表示，政院不會對「停砍公教年金」法案提覆議；至於決定「不副署」財劃法，卓榮泰以農民守護土地類比自己守護憲法，而提到仍擱置中的明年度總預算，卓揆再向立院喊話。

行政院長卓榮泰說，「明年度的中央政府總預算，已經剩不到半個月的時間，整部3兆零350億的預算還停留在立法院裡面，一頁都沒有翻開來看過，所以應該請立法院，聽到這個掌聲，讓中央政府總預算等重要的真正福國立民的法案，能夠迅速地審議跟通過。」

面對政院祭出「不副署」讓三讀通過的法律暫時無法執行，在野黨強烈抨擊，國民黨立委更說，一定會嚴審行政院機關首長的薪水以及相關預算。

民眾黨主席黃國昌指出，「賴清德、卓榮泰你們踐踏台灣的民主憲政，註定在中華民國憲政史上留下罵名。」

國民黨立委翁曉玲表示，「他們基本上表態，他們不會遵守立法院所提出的法律，這個已經是拿錢就不做事，我覺得這個部分是非常糟糕的。」

朝野對立持續升溫，然而藍白無意提出倒閣，因為得面臨國會重選成本；對於重修《憲訴法》或同意總統提名的大法官人選，讓憲法法庭恢復運作、進行釋憲機率也不高；眼前最可能就是雙方都不退讓、維持僵局，一路到2026年九合一選舉甚至2028年大選，交由民意來解決。