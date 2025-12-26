立院三讀停砍年金兩法案 卓榮泰拍板政院副署後立即聲請釋憲
立法院會12日三讀通過公務人員退休資遣撫卹法及公立學校教職員退休資遣撫卹條例第37條、第38條及第67條條文案，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，三讀咨文日前送至總統府與行政院。行政院長卓榮泰今天表示，憲法法庭已經恢復運作，待總統府咨文到之後，政院就會履行義務與責任，副署讓法案生效，並且即刻聲請釋憲，盼由憲法程序完成最終裁判。
立法院會日前三讀停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，年金改革面臨挑戰，行政院日前多次強調，前總統蔡英文自民國107年開始推動年金改革，立法院此次修法，將讓過去七年的年改成果，功虧一簣，導致全國納稅人填補財政缺口，因此政院會透過合法、合憲途徑，確保退撫基金財務永續。
行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中說，今天是總統公告反年改修法的最後期限，雖然反年改修法違反憲法第70條規定、違反憲法體制中權力分立原則，更違反國會充分討論原則，但因為憲法法庭已經恢復運作，有最終憲法裁判員，因此稍晚待總統府咨文到之後，政院會履行義務與責任副署，讓法案生效，並且即刻聲請釋憲。
卓榮泰說，希望能藉由憲法程序完成最終裁判，也維護憲政尊嚴。
卓榮泰也強調，不副署是憲法賦予行政院長的權責，未來若有摧毀憲政體制、削弱國防安全、破壞國家財政紀律且有難以回復情形，政院不會拋棄這個職權，但只要有正常國會，不侵害國安、破壞國家財政，且憲法法庭功能也存在，政院也不會期待未來都使用不副署。
（責任主編：莊儱宇）
