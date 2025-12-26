立院三讀停砍年金兩法案！ 行政院拍板副署並即刻申請釋憲

行政院長卓榮泰今表示，會副署讓法案生效，也會即刻送請大法官解釋。

立法院日前三讀通過修正《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹法》部分條文，確定停止刪減公務人員與公立學校教職員年金，相關三讀咨文已送交總統府與行政院。行政院長卓榮泰今天（26日）表示，考量憲法法庭已恢復正常運作，行政院將依憲政程序履行責任，待總統府咨文送達後副署使法案生效，並同步聲請釋憲，讓大法官作出最終憲法判斷。

對於立法院這次修法方向，行政院多次重申立場指出，年金改革從前總統蔡英文於2018年推動以來，歷經多年調整，已逐步改善退撫基金財務結構；如今停砍年金，恐怕讓七年改革成果付諸流水，進而加重國家財政負擔，最終仍由全民納稅人承擔。政院強調將透過合憲、合法途徑，確保制度永續與世代公平，避免財政紀律遭到破壞。

行政院發言人李慧芝轉述卓榮泰說明，雖然這項反年改修法違反《憲法》第70條規定，也違反憲法體制中權力分立的原則，更違反國會中充分討論的原則。但在憲法法庭功能恢復下，行政院選擇尊重程序、交由憲法機制裁決。他同時強調，「不副署」是憲法賦予行政院長的重要權責，未來若遇到危及憲政體制、國防安全或國家財政且難以回復的情形，行政院不會放棄行使。