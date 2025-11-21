立院三讀再修《財劃法》 將離島與本島統籌款公式分開計算

立法院會今天（21日）通過《財劃法》第16條之1、第38條之2修正草案，修正統籌分配款公式錯誤。（圖／陳凱貞攝）

藍白去年在立法院強推《財劃法》修正案，後續卻因公式「分母寫錯」釀禍，導致多個縣市及離島分配款不增反減，引爆地方首長怒火。為此，藍白今天（21日）在立法院會通過《財劃法》第16條之1、第38條之2修正草案，修正分配公式錯誤，將金馬澎離島與本島的統籌款的分母分開計算。

《財劃法》先前因公式計算引發爭議，原先本島19縣市的統籌分配稅款，應以19縣市的總和作為分母，但條文卻寫成全國22縣市，也將離島3縣算進去，導致分母被放大，讓各縣市、尤其離島的財源不增反減。

廣告 廣告

為此，藍白今天在立法院再次三讀《財劃法》修法，將離島3縣市與本島19縣市的分母分開計算，彌補公式所造成的疏漏。

此外，今天也針對《財劃法》第38條之2施行日期規定部分進行修法，明定《財劃法》於民國114年11月21日修正的第16條之1施行日期，溯及至民國114年3月21日起生效。



回到原文

更多鏡報報導

快訊／藍白聯手強推「公投綁大選」 立院三讀通過《公民投票法》修正案

院版《財劃法》修正草案出爐 李四川喊不簡單：行政院走出一大步

轟政院版《財劃法》玩弄數字 黃國昌喊退回：火車早就開走了